Oficial CFR Cluj, despre starea lui George Ţucudean: A avut o mică recidivă

Mara spune că acesta ar fi suferit o mică accidentare la coapsă, şi că problema sa la inimă nu ar fi recidivat: "Nu are palpitaţii, a avut o mică recidivă. Eu vă spun ceea ce am de spus. Asta este problema pe care ne-a transmis-o doctorul după antrenament, vom vedea de mâine la antrenament dacă va intra normal, se va face un RMN. Nu are probleme la inimă", a spus oficialul CFR-ului la Digi Sport.

20 goluri în 32 de partide a bifat Ţucudean în acest sezon în tricoul celor de la CFR Cluj, în toate competiţiile. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, acesta a atins cea mai înaltă cotă de piaţă din cariera sa, 3,5 milioane de euro.

UTA Arad, Dinamo, Standard Liege, Charlton, ASA Târgu Mureş, FCSB, Pandurii Târgu-Jiu şi Viitorul sunt celelalte echipe din CV-ul atacantului.

Datorită unor probleme la inimă, George Ţucudean a suferit o intervenţie chirurgicală la Viena şi a absentat de la echipă aproape o lună.