U-BT Cluj debutează astăzi în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet

Formația antrenată de Mihai Silvășan a făcut un sezon regulat bun și a încheiat pe locul al doilea, ceea ce îi oferă șansa de a evolua împotriva unui adversar mult mai slab cotat, cel puțin la prima vedere. Clujenii au avut un record de 17 victorii și 7 înfrângeri în sezonul regulat, în timp ce CSA Steaua înregistrat 12 victorii și 12 înfrângeri în această perioadă.

Primul meci dintre cele două formații se va disputa pe 24 aprilie, de la ora 18:00, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Meciul al doilea se joacă tot la BT Arena, pe 26 aprilie, în timp ce meciul trei este programat pe 1 mai la București. În cazul în care una dintre cele două echipe nu va câștiga în minimum de jocuri, meciul patru se va disputa pe 3 mai tot în capitală, iar un eventual meci cinci este programt pe 6 mai în Cluj-Napoca.

Mihai Silvășan a prefațat meciul dintre cele două echipe în conferința de presă premergătoare jocului:

„Va fi un meci greu. Venim după un eșec usturător, spun eu. Venim după un meci în care nu am jucat foarte bine. Încrederea nu este la cele mai ridicate cote acum, însă după cum am vorbit zilele acestea cu băieții, am încercat să le redau optimismul. Am încercat să le explic că sunt o echipă bună. Trebuie să înțelegem că acum vine partea cea mai importantă din sezon. Este în fața noastră principalul nostru obiectiv, titlul de campioni naționali. Trebuie să tratăm fiecare joc cu seriozitate. Evident, pe Steaua nu i-am mai văzut de ceva timp, dar din ce am înțeles, au ajuns la o stabilitate cu jucătorii. Au evoluat bine în ultima partidă, cu Dinamo, pe care au și câștigat-o. Ei vor veni aici fără să aibă nimic de pierdut. Dacă respectăm ce avem de făcut și ce am exersat la antrenamente, sunt convins că va fi bine. Înțeleg dezamăgirea suporterilor, noi suntem cei mai dezamăgiți dintre toți. Ce a fost la Cupă a trecut. Nu putem da timpul înapoi. Privim înainte și avem mare nevoie de fani să ne susțină în număr cât mai mare, să fie alături de noi”., a declarat antrenorul clujean.

Ante Delas este marele pericol de la Steaua având o medie de 13.4 puncte pe meci 8.5 recupeări și 3.5 pase decisive în actualul sezon.