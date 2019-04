Simona Halep a anunțat că nu va juca la următorul turneu WTA

Jucătoarea din Constanța a anunțat că nu va putea juca la turneul din Germania, deoarece nu este pregătită mental și fizic în urma maratonului de meciuri disputate în weekend.. Halep a jucat nu mai puțin de trei meciuri în două zile și a plecat de la Rouen la Stuttgart, însă nu va intra pe teren.

Simona Halep a anunțat că va reveni și va evolua cel mai probabil la turneele de la Madrid și Roma, cele mai importante înainte de Roland Garros, al doilea Mare Șlem al anului. Întrecerea din capitala Spaniei va debuta pe 4 mai, în timp ce turneul de la Roma va începe pe 13 mai.

„Corpul meu se simte rău pentru că am dat totul şi chiar voiam să câştig Fed Cup. Am mai fost în aceste momente, ştiu cum să le gestionez, dar trebuie să îmi revin mental şi fizic, iar apoi să o iau de la capăt. Sunt dezamăgită că nu pot să joc aici. Este un turneu grozav, dar am jucat deja multe meciuri pe zgură, am văzut că nivelul meu este ridicat şi sunt foarte hotărâtă. Nu mă va afecta această retragere, abia aştept următoarele turnee. În mod normal îmi voi reveni pentru turneele de la Madrid, Roma. Este destul timp să îmi revin. Vreau să merg acasă şi să mă relaxez. O să stau cu nepoţica mea pentru că trebuie să îmi încarc bateriile şi nu voi face nimic pentru că am nevoie de odihnă”, a spus Halep.