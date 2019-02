U-BT Cluj a învins formația Overseas Basketball, scor 95-81. Toni Rotaru s-a remarcat în acest meci

Partida dintre echipele U-BT Cluj-Napoca și Overseas Basketball Combine face parte din OBC Romania - Tour Team ce se desfășoară în perioada 15-24 februarie 2019.

Meciul, deși disputat cu un număr mai redus de suporteri decât la meciurile din Ligă, a fost unul spectaculos, cele două echipe arătând un baschet de înaștă calitate.

De remarcat, la echipa clujeană, au fost tinerii jucători: Dragoș Axinte, Mihai Cârcoană, Luca Domocoș, Toma Lungoci, Anton Rotaru și Tudor Todea.

Toni Rotaru, fiul fostului baschetbalist Horea Rotaru, a reușit un meci foarte bun, acesta marcând coșuri și de trei puncte ridicând sala în picioare.

Antrenorul echipei U-BT, Mihai Silvășan, a declarat la finalul meciului că amicalul cu americanii a fost o experiență bună și l-a evidențiat pe Toni Rotaru, dintre debutanții serii.

„Au debutat astăzi mulți jucători în echipa mare, deși e un meci amical sunt convins că pentru ei a contat. Am vrut să folosesc și jucătorii tineri. Nu este cea mai fericită perioadă pentru noi din punct de vedere al numărului de jucători pe care îi avem la antrenamente. A fost un meci amical cu o echipă care s-a reunit acum două săptămâni, dar noi am încercat să fim profesioniști și să ne facem treaba și dăm minute tinerilor jucători, ca să vadă cum e să joci alături de Rasic, Easley sau Dykes. Trebuie să își dorească să joace la echipa mare, am văzut azi câteva momente bune la Toni Rotaru. El are 16-17 ani, tatăl lui a fost primul meu antrenor la echipa de seniori. Are talent, are o mână bună de trei, depinde doar de el, trebuie să muncească enorm pentru a fi un jucător de bază”, a declarat Mihai Silvașan.

În ceea ce privește transferurile de jucători, antrenorul de la U-BT a spus că vor mai aduce jucători dar că încă nu poate spune numele lor.

„Până în 28 februarie vom mai aduce un jucător, poate chiar doi. Din păcate pentru noi și Marinov este incert pentru restul sezonului, are o hernie de disc și nu știm dacă își va reveni. Avem câteva nume pe listă, veți afla la momentul potrivit. Dar căutăm, am și găsit, negociem și suntem pe ultima sută de metri”, a spus Silvășan.

Toni Rotaru, fiul fostului baschetbalist Horea Rotaru, a afirmat că va trebui să muncească mai mult și este impresionat de munca alături de baschetbaliștii mari.

„M-am simțit foarte bine, a fost extraordinar. E o experiență foarte frumoasă și chiar sunt fericit că am reușit un meci bun. Au fost niște zile grele alături de echipa mare, dar mi-a plăcut foarte mult. Am învățat de la seniori că trebuie să muncesc mult, iar de la tatăl meu am învățat că trebuie să arunc când sunt liber”, a spus Toni Rotaru.

Overseas Basketball Combine este o selecționată a jucătorilor americani care nu au angajament în acest moment și care sunt dornici de afirmare.

Jucătorii echipei U-BT Cluj vor reveni pe teren, la sfârșitul săptămânii viitoare, atunci când vor întâlni, pe teren propriu, formația BC CSU Sibiu.