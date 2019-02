Simona Halep s-a calificat în optimile turneului de la Dubai

Simona Halep, favorită 3 la acest turneu, s-a impus după o oră şi 42 de minute în faţa unei adversare aflate pe locul 79 în ierarhia mondială. Halep are acum 3-1 în meciurile directe cu Bouchard, care a câştigat singura confruntare în 2014 în semifinale la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Simona s-a impus în 2014 în optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, şi la Turneul Campioanelor, cu 6-2, 6-3, iar anul trecut a învins-o în turul secund la Australian Open, cu 6-2, 6-2.

Românca e foarte mulţumită de jocul său şi speră să repete performanţa din 2015, când a cucerit trofeul din Emiratele Arabe Unite și a lăudat-o pe Bouchard, ajunsă pe locul 79 WTA.

„A trecut mult timp de atunci. Mă simt bine aici, de unde am amintiri minunate. Am jucat un tenis foarte bun şi sunt foarte fericită că am mers mai departe. Forehand-ul mi-a mers bine, a fost o lovitură bună. Sunt un pic obosită, toată lumea poate vedea asta, dar încerc să mă concentrez pentru fiecare minge. Ea joacă mai bine decât în urmă cu câţiva ani, când am mai jucat contra ei. A fost în top 10, deci ştie cum e să fii acolo şi îi doresc să revină”, a declarat românca după succesul contra lui Bouchard.

Simona Halep a câştigat patru dintre cele cinci dueluri directe contra lui Eugenie Bouchard. Singura victorie a canadiencei a fost în 2014, în semifinalele de la Wimbledon.

Simona Halep, favorită 3 la acest turneu, s-a impus după o oră şi 42 de minute în faţa unei adversare aflate pe locul 79 în ierarhia mondială. Halep are acum 3-1 în meciurile directe cu Bouchard, care a câştigat singura confruntare în 2014 în semifinale la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2.

Simona s-a impus în 2014 în optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, şi la Turneul Campioanelor, cu 6-2, 6-3, iar anul trecut a învins-o în turul secund la Australian Open, cu 6-2, 6-2.

Halep şi-a asigurat pentru calificarea în optimi un cec 29.695 dolari şi 105 puncte WTA.

Simona Halep s-a despărţit de Van Cleemput şi pare decisă să meargă la următoarele turnee pe cont propriu. Chiar și așa, o nouă colaborare cu Andrei Pavel nu este exclusă.

„Cneazul” pare tentat de o revenire în echipa Simonei Halep, din care a mai făcut parte în 2018. Atunci, a decis să plece, fiind nemulțumit că se află mai mareu în umbra lui Darren Cahill. Acum, am putea asista la o răsturnare de situație, iar Pavel ar putea reveni lângă numărul 2 WTA.

După despărțirea de sportiva din Constanța, pentru Andrei Pavel a urmat o colaborare cu Marius Copil, care s-a încheiat însă în urmă cu puțin timp. În momentul în care a început colaborarea cu Andrei Pavel, în august 2018, Marius Copil se afla pe locul 91 în clasamentul ATP. În acest moment, Copil ocupă poziția a 56-a în ierarhia mondială și se află la cea mai bună clasare din carieră.