„Bursucul” SE ÎNTOARCE la CFR Cluj

Bogdan Mara, directorul sportiv al echipei CFR Cluj, se află în China și l-a convins pe Dan Petrescu să revină în Gruia. „Bursucul” are acceptul verbal al celor de la Guizhou și speră ca azi să oficializeze despărţirea.

În acest moment, după demiterea lui Antonio Conceicao, interimatul este asigurat de Alin Minteuan.

Numele lui Dan Petrescu a fost tot mai des vehiculat la sfârșitul anului trecut ca o variantă plauzibilă de a reveni pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj, odată cu reintrarea în „schemă” a lui Marian Copilu.

La revenirea în țară, după terminarea sezonului fotbalistic în China, Dan Petrescu a mărturisit că ar fi dispus să negocieze preluarea băncii tehnice a echipei CFR Cluj, în cazul în care va fi contactat de campioană.

„Nu ştiu dacă mă vrea cineva dacă CFR e pe primul loc şi au un antrenor, echipa joacă bine, am înţeles, nu văd care ar fi motivul să se schimbe antrenorul acum. Dacă aş fi liber de contract, normal că aş vorbi cu orice echipă care mă doreşte. Şi dacă CFR m-ar dori, normal că aş vrea să vorbesc cu ei. CFR Cluj are antrenor, eu sunt sub contract, rămâne de văzut ce va fi în continuare. Cred că până în decembrie voi şti mai multe”, a declarat Dan Petrescu, în noiembrie 2018.

Deși are un salariu imens în China, Dan Petrescu a ales să revină la CFR Cluj. Narcis Răducan a spus încă de sâmbătă seară, că sunt șanse mutarea să se realizeze, informația fiind confirmată apoi și de Gabi Balint.

„Bursucul” a primit peste două milioane de euro după ce a petrecut jumătate de an pe banca grupării chineze. Guizhou Zhicheng a încheiat ultima campionatul din China, cu 24 de puncte, opt sub penultima clasată.

Dan Petrescu se află și în topul celor mai bine plătiți tehnicieni români. Doar Cosmin Olăroiu câștigă mai bine ca el, 7 miliioane de dolari, la Jiangsu Suning.

Dan Petrescu a avut şase victorii, trei egaluri şi 12 înfrângeri în cele 21 de meciuri în care a stat pe banca lui Guizhou, în toate competiţiile. Dan Petrescu are două titluri în cariera de antrenor, cu Unirea Urziceni şi CFR Cluj.

Conducerea CFR-ului a încercat în mai multe rânduri să se despartă de Antonio Conceicao, fiind nemulțumită de jocul arătat de campioană, chiar dacă feroviarii sunt pe primul loc în Liga 1.

CFR a anunţat, marţi, că Alin Minteuan, antrenorul formaţiei secunde, va asigura interimatul campioanei, după rezilierea contractului cu Antonio Conceicao. Portughezul a preluat echipa în iulie 2018 şi a condus-o în 24 de partide, bifând 13 victorii, 7 remize şi 4 înfrângeri.

CFR Cluj (48p) este lider în Liga 1, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat. Formația din Gruia are un avans de 3 puncte față de următoarele clasate, FCSB și Craiova. Campioana mai are de jucat în deplasare cu Poli Iași și acasă, cu Sepsi.

Dan Petrescu a adus al 4-lea titlul de campioană la CFR, cu el la conducere, echipa a avut 54 de goluri marcate şi doar 19 primite, fiind neînvinşi pe teren propriu, și au reușit 22 de meciuri fără gol primit.