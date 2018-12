FR de Ciclism vrea să condiționeze participarea la competiții de licențierea cicliștilor

Într-un interviu, președintele Federației Române de Ciclism, Eduard Novak, face o analiză amănunțită a ciclismului din 2018 și spune planurile pentru anul competițional 2019.

Dacă în 2018, Turul României a cuprins 5 etape, anul viitor va ajunge la 6 etape.

„După patru ani în care nu a mai fost organizat Turul României, există o reglementare din parte UCI, care îţi impune să revii de la început cu categoria 2.2, şi cu 5 etape. Nu poţi să faci de capul tău. Aşa, puteam să facem şi 7 etape, dar eram restricţionaţi. În 2019 va creşte cu o zi şi categoria a urcat la 2.1, aşa că deja bugetul e şi mai mare. Premiile, costul cazării, mesei sportivilor, totul o să crească”, a precizat preşedintele FRC, potrivit Agerpres.

Eduard Novak a adăugat că se fac paşi importanţi pentru înfiinţarea de noi cluburi, creşterea bazei de selecţii la copii, dar federaţia suferă acum de o mare lipsă de personal specializat, cei care susţin perfomanţa sportivilor.

Fenomenul ciclismului din România se bazează pe un număr destul de restrâns de sportivi (700), dar numărul celor licenţiaţi a crescut semnificativ faţă de 2013. Novak susţine că licenţa trebuie acordată şi cicliştilor amatori pentru a participa la competiţii, cu scopul de a se evita situaţii care pun sănătatea acestora în pericol.

„Momentan sunt 80 de cluburi şi anul acesta am avut cam 700 de sportivi cu licenţe la toate categoriile. În 2013, erau 170 de licenţiaţi. Acum am dori ca în viitor orice sportiv să aibă licenţa, dacă doreşte să participe la o competiţie. Asta înseamnă că am preveni foarte multe probleme. Sunt mulţi sportivi amatori care se trezesc la 40-50 ani că vor să devină ciclişti, într-un an vor să recupereze ce nu au făcut în zeci de ani, iar asta le face rău. Nici nu merg la medic, îşi cumpără o bicicletă şi hai să mă duc la 100 km. Nu ştiu să meargă cum trebuie, să frâneze, să schimbe vitezele, se suprasolicită şi apoi apar probleme mai mari”, a declarat Eduard Novak.

Județul Cluj are cinci cluburi și o asociație sportivă de ciclism și triatlon afiliate oficial la Federația Română de Ciclism. Acestea sunt: CS La Hoya Cluj-Napoca, CS Clujul Pedalează, CS Interteam, CS Voința Cluj-Napoca, Asociația Județeană de Ciclism și Triatlon Cluj, CS Politehnica Cluj-Napoca.

În 2018, trei sportivi s-au remarcat pentru performanţele lor, şi anume Vlad Dascălu, Serghei Ţvetcov şi Eduard Grosu. Pentru Cluj-Napoca, cea mai bună performanță a avut-o tânărul ciclist al clubului Voința Cluj-Napoca, Radu Sarca.

La nivelul județului Cluj, în 2019, vor avea loc doar patru competiții de ciclism: Maratonul Făgetului, pe data de 5 mai, Turul Ciclist al Judetului Cluj, în perioada 20-22 iunie, Campionatul Judetean de Ciclocros, în perioada 12-13 octombrie și etapa a III-a CNR CX, Cupa-Napoca, pe data de 2 decembrie.

În 2019, debutează şi la ciclism calificările pentru Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpice, iar obiectivul federaţiei este să obţină biletele la Tokyo pentru un ciclist de şosea şi unul de mountain bike. Calificarea la Olimpiadă se face în urma punctelor obţinute în competiţiile din 2019 şi conform clasamentului, o ţară poate califica de la unu la patru sportivi.

Aproape sigur vom avea la şosea un sportiv calificat, dar federaţia va trebui să aleagă cea mai bună soluţie dintre Grosu şi Ţvetcov, ţinând cont de particularităţile traseului de la Tokyo.

În 2018, Turul Bihorului a fost câştigat de columbianul Ivan Ramiro Sosa (Androni Giocattoli), românul cel mai bine clasat în ierarhia generală fiind Emil Dima (locul 9). Ivan Ramiro Sosa a ieşit învingător şi în Turul Sibiului, iar Dima a fost din nou cel mai bine poziţionat român (locul 28). Turul Ţinutului secuiesc a fost câştigat de moldoveanul Nicolae Tanoviţchii, component al echipei patronate de preşedintele FRC, Eduard Novak (Team Novak). Daniel Crista (CSA Steaua) a fost românul cu cea mai bună clasare în ierarhia finală - locul 5.