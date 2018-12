CFR învinge Viitorul, scor 1-0, și-i oferă speranțe lui Conceicao la echipa clujeană

Exact ca în meciul din turul sezonului, în care CFR Cluj a pierdut în fața formației FC Viitorul, scor 1-2, golgheterul echipei clujene, George Țucudean a înscris pentru CFR Cluj. Atacantul CFR-ului a înscris, în minutul 33, cu un şut din apropiere după o pasă a lui Omrani, acesta readucând pe campioana en titre la trei puncte avans de principala urmăritoare, FCSB.

De cealaltă parte, Viitorul rămâne pe locul al patrulea, cu 33 de puncte, la zece lungimi în spatele liderului. În ultima partidă din 2018, elevii lui Gică Hagi joacă în deplasare cu FC Hermannstadt.

Atacantul a vorbit despre succesul împotriva fostei sale echipe cu care a câștigat titul în 2017 și a afirmat ca CFR, în ciuda victoriei, a fost dominată în majoritatea timpului.

„Sincer, doar cu Hermannstadt am mai fost aşa dominaţi. Am avut o singură ocazie şi am dat gol. Dar important e că am obţinut victoria, era un meci important. FCSB pusese presiune, dar noi facem faţă în astfel de momente. Viitorul are posesie, joacă foarte bine acasă. De aceea ne-am apărat, pentru că ar fi putut să ne egaleze şi după aceea ne părea rău că nu am fost mai defensivi”, a spus Ţucudean la finalul meciului.

În etapa următoare, ultima din acest an calendaristic, CFR Cluj întâlneşte în deplasare, pe Arena Naţională, pe FCSB.

Echipele de start:

Viitorul: Cojocaru - Boboc, Mladen, Luchin, De Nooijer - Artean, T. Băluţă, Vînă - I. Hagi (C), Voduţ, Drăguş.

Rezerve: Buzbuchi - Măţan, Casap, Achim, Ciobanu, Dima, Houri.

Antrenor: Gheorghe Hagi.

CFR: Arlauskis - Manea, Vinicius, A. Mureşan, Camora (C) - D. Djokovic, Bordeianu, Culio - C. Deac, Ţucudean, Omrani.

Rezerve: Jesus Fernandez, Lang, Peteleu, A. Păun, Ioniţă, Petrila, Costache.

Antrenor: Toni Conceicao.

Clasament Liga 1:

1. CFR Cluj 43

2. FCSB

3. U Craiova 35

4. FC Viitorul 33

5. Sepsi 30

6. Astra Giurgiu 28

7. Gaz Metan Mediaș 28

8. Poli Iași 27

9. FC Hermannstadt 25

10. FC Botoșani 23

11. Dinamo București 22

12. Dunărea Călărași 17

13. Concordia Chiajna 17

14. FC Voluntari 12