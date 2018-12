La amicale handbalistele stau bine, mai prost stau la meciuri oficiale. „U” Cluj a învins formația Minaur Baia Mare, scor 30-25

Meciul amical dintre Universitatea Cluj și Mianur Baia Mare a avut loc în Sala Sporturilor „Horia Demian” și a fost câștigat de handbalistele universitare, 30-25 (17-13).

În 7 și 8 decembrie, Universitatea și Minaur au mai disputat două partide amicale la Baia Mare, ambele câștigate de handbalistele băimărence (33-24, 30-28).

Antrenorul echipei clujene, Alin Bondar, a declarat că este mulțumit de rezultat dar că echipa ar trebui să învingă și în meciurile oficiale.

„Sunt mulţumit pentru că am avut o traiectorie ascendentă. Adică, în primul meci am luat bătaie la nouă goluri, în al doilea la două goluri, iar acum am câştigat la cinci goluri diferenţă. Echipa arată mai bine, dar problema noastră nu este în meciurile amicale, ci în cele oficiale unde apare stresul rezultatului. Totuşi, sperăm ca până la reluarea campionatului să remediem din aceste probleme. Nu vom efectua transferuri în această perioadă de pregătire”, a spus Alin Bondar, antrenorul Universității.

În perioada 21-22 decembrie, clujencele vor partiicpa la turneul amical organziat de HC Zalău, împreună cu SCM Craiova și CSM Slatina.