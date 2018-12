România a pierdut primul meci în grupa principală de la EHF EURO 2018

Meciul cu Olanda nu e unul decisiv. România se poate califica in semifinale cu victorii în ultimele doua jocuri ale grupei principale, cele contra Spaniei și Ungariei. Spania e deja out de la turneul final, după ce a pierdut cu Germania, în timp ce Ungaria are șanse minime și pentru meciul pentru locul 5-6, dupa eșecul cu Norvegia.

Prima repriză a fost echilibrată, după ce Olanda a început cu 3-0. România a condus o singură dată, cu 7-6 (min. 17), dar la pauză batavele au avut un gol în plus (11-10).

Olanda s-a desprins după pauză la 15-11 (36), iar apoi ecartul a crescut la opt goluri, 21-13 (44). Echipa antrenată de Helle Thomsen (ex-CSM Bucureşti) a blocat-o bine pe Cristina Neagu, iar româncele nu au mai găsit prea uşor drumul spre gol. România nu a reuşit să se apropie prea mult pe tabelă, pierzând la cinci goluri, cu 24-29.

Cea mai bună jucătoare a meciului a fost portarul olandez Tess Wester, cu 15 mingi parate (42%).

Golgheterul all-time al Campionatului European, Cristina Neagu, a declarat, duminică, după înfrângerea suferită de naţionala de handbal în faţa Olandei, că sistemul competiţional care le-a oferit trei zile de pauză le-a dezavantajat, însă şansele de a ajunge în semifinale sunt foarte mari.

„Nu ştiu exact ce s-a întâmplat, e clar ca nici apărarea şi nici atacul nu a mers. A fost o zi slabă, foarte puţine lucruri ne-au ieşit astăzi. Ne-am pregătit. Şi sistemul competiţional nu ne-a ajutat, au fost trei zile în care am ieşit puţin din ritmul competiţiei. Cred că nu ne mai permitem paşi greşiţi. Şansele sunt foarte mari să ajungem în semifinale şi trebuie să credem în ele până la capăt. Trebuie să lăsăm deoparte lucrurile negative şi să le vedem pe cele pozitive. Trebuie să ne gândim la Spania. Ţinem capul sus şi încercăm să facem două meciuri bune împotriva Spaniei şi Ungariei”, a spus Cristina Neagu, la televiziunea publică.

România va juca meciul următor pe 11 decembrie, contra Spaniei.

În prima grupă principală, la Nantes, Suedia şi Franţa au terminat nedecis, 1-1, iar Rusia a dispus de Serbia cu 29-25.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în semifinale.

România ocupă locul doi în grupa principală a Campionatului European, cu patru puncte, la egalitate cu Germania şi Ungaria, ambele cu un meci în plus. Olanda este lider, cu şase puncte, iar Norvegia (două puncte) şi Spania (zero puncte) completează grupa.