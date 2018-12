Au câștigat grupa dar abia acum începe „distracția”. Handbalistele României încep Main Round-ul EHF EURO 2018

Naţionala României a obţinut o victorie fantastică la Campionatul European din Franţa, în ultima etapă din grupa D. Nu doar că echipa condusă de Ambros Martin a câştigat, ci i-a administrat Norvegiei şi cea mai drastică înfrângere din istoria participărilor la o ediţie a Campionatului European. Elevele antrenate de Ambros Martin s-au ridicat la un nivel foarte ridicat şi s-au impus la o diferenţă considerabilă, 31-23.

La mai puţin de 24 de ore de la accederea în Main Round, Paşca a scos la iveală secretele succesului.

„A fost o victorie muncită, pe care o pregătim de mult. Ne vom pregăti pentru Olanda. Meciul cu Norvegia e istorie. Avem 3 zile de pauză, nu ştiu dacă e mult sau puţin, dar sper să ne recuperăm. În primul rând, când am plecat la Campionatul European, ne-am dorit ca forţa grupului şi apărarea să fie atuurile noastre. Agresivitatea din apărare ne-a făcut să conducem echipele cu nouă goluri diferenţă. Cu o apărare foarte bună, poţi câştiga orice meci. În atac am fost foarte lucizi”, a declarat Paşca la ProSport Live.

Norvegia este redutabilă în axul central, iar blocarea zonei a facilitat victoria.

„Axul central al Norvegiei era principalul pericol. Am încercat să le obligăm să arunce de la distanţă, pentru că nu e punctul lor forte. Am avut şi o Dumanska în mare formă”, a încheiat Paşca.

Tricolorele parcurg azi aproape 1.000 de kilometri până la viitorul loc de desfăşurare al jocurilor, dar au trei zile la dispoziţie pentru a se reface şi a pune la punct detaliile jocului cu Olanda de duminică.

Clasamentul grupei principale la start:

1. România - 4 puncte, plus 13 golaveraj

2. Olanda - 2 puncte, plus 4

3. Ungaria - 2 puncte, plus 3

4. Germania - 2 puncte, minus 4

5. Spania - 0 puncte, minus 7

6. Norvegia - 0 puncte, minus 9

Jocurile din grupa de la Nancy vor debuta vineri cu partidele Germania - Spania şi Ungaria - Norvegia. Pentru că au câştigat grupele, România şi Olanda au câştigat două zile în plus de odihnă până la primul meci.

Programul naţionalei în Main Round este următorul:

România – Olanda, 9 decembrie, ora 19:00

România – Spania, 11 decembrie, ora 19:00

România – Ungaria, 12 decembrie, ora 19:00