Conceicao: „N-am avut ocazii multe, dar situații am avut”

CFR Cluj a început cu dreptul drumul spre a cincea Cupă a României în ultimii zece ani. Mutată de la Târgovişte la Mioveni fiindcă n-are nocturnă, Chindia a fost cât pe ce să se saboteze singură. Novac, complet neatent, a întors perfect o minge pentru Djokovic, acesta s-a trezit singur cu portarul, dar Iustin Popescu a reparat situaţia.

Clujenii au fost aproape de a deschide scorul în minutul 13, atunci când Djokovic, singur în fața portarului Chindiei, a reușit să trimită direct în brațele acestuia. 20 de minute mai târziu Tambe a marcat singurul gol al meciului, acesta trimițând plasat o lovitură de cap.

Portarul CFR-ului a avut și el momentul de glorie, în minutul 90, când a scos acrobatic din poartă un șut a lui Florea, partida terminându-se cu scorul de 1-0 pentru CFR.

Antrenorul echipei din Gruia, Antonio Conceicao s-a declarat mulțumit la finalul partidei de la Mioveni de calificarea echipei în optimile de finală ale Cupei României, dar mai mult a fost încântat de felul în care s-a mișcat pe teren George Ganea, băiatul fostului mare atacant Ionel Ganea.

„A fost o partidă pe care noi am câștigat-o și asta e tot ce contează. Prima repriză a fost mai bună pentru noi și asta a contat. Adevărat că n-am avut ocazii multe, dar situații am avut. Ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a ne califica. În plus, în acest meci a evoluat un copil, Ganea, un jucător aflat la primul meci și cred că are calități pentru a mai juca pe viitor”, a spus Conceicao.

Tehnicianul portughez a spus și când estimează revenirea în primul 11 al lui Baptista, fotbalist care n-a făcut deplasarea acum la Mioveni și a comentat și plecarea sa la Londra.

„Baptista a plecat la gala FIFA și nu a venit aici. S-a antrenat, dar vom mai aștepta o săptămână-două până când va fi gata fizic, după care va juca. A fost o situație de prestigiu și pentru el si pentru club. Cei de la FIFA au trimis invitația direct pentru Julio iar clubul l-a lăsat să plece pentru că era și imaginea clubului”, a mai spus Conceicao.

Următorul meci pentru CFR Cluj va avea loc pe teren propriu, luni, 1 octombrie, de la ora 21:00, în compania formației Universitatea Craiova.

Echipele de start:

Chindia: Popescu - Martac, Vătavu, Acasandrei, Dumitrașcu - Dudea - Rogoveanu, Novac, Stoica - Florea, Neguț

Rezerve: Meilă, Lungu, Mihai, Cherchez, Vasila, Șerban, Mihaiu. Antrenor: Viorel Moldovan

CFR Cluj: Fernandez - Manea, Lang, Mureșan, Radu - Hoban - Moutinho, Djokovic, Culio, Ganea - Tambe

Rezerve: Arlauskis, Bordeianu, Păun, Ioniță, Mailat, Costache, Vera. Antrenor: Antonio Conceicao