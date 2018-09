De ce a ajuns Julio Baptista la Gala FIFA „The Best”

În timp ce jucătorii echipei CFR Cluj se pregătesc pentru duelul din Cupă, de miercuri, contra Chindiei Târgovişte, Julio Baptista s-a aflat la Londra, la gala The Best. Fost jucător la Real Madrid, Arsenal, AS Roma sau Sevilla, Julio Baptista, care este plătit cu 40 de mii de euro pe lună de către CFR Cluj, a evoluat în doar două partide pentru echipa din Gruia, în care a bifat doar 42 de minute.

Fotbalistul CFR-ului Julio Baptista a fost invitat de onoare la Gala FIFA „The Best”, eveniment unde croatul Luka Modric a fost desemnat cel mai bun fotbalist al planetei în 2018. Jucătorul „feroviar” chiar s-a fotografiat alături de câștigător și l-a felicitat pentru premiul obținut.

Luka Modric, jucătorul anului

Mijlocaşul Luka Modric, câştigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid şi vicecampion mondial cu naţionala Croaţiei, a fost votat cel mai bun fotbalist al anului, luni seara, în cadrul Galei Premiilor „The Best”, organizată la Londra de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA).

Modric (33 ani) s-a impus în faţa portughezului Cristiano Ronaldo, transferat vara aceasta de la Real Madrid la Juventus Torino, şi a egipteanului Mohamed Salah, finalist cu Liverpool în Liga Campionilor.

Luka Modric, desemnat şi cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din Rusia, în iulie, a primit distincţia din mâinile preşedintelui FIFA, Gianni Infantino.

Cristiano Ronaldo câştigase Premiul „The Best” la primele sale două ediţii, în 2016 şi 2017.

Cine a mai fost premiat

Premiul pentru cea mai bună jucătoare a lumii l-a primit sportiva din Brazilia, Marta Vieira da Silva. Marta (Orlando Pride/SUA) a obţinut trofeul de cea mai bună fotbalistă a lumii pentru a şasea oară în carieră, primele cinci distincţii fiind sub titulatura FIFA World Player, dar ultima data din 2010.

Michael Ballack şi Ronaldinho au anunţat cel mai bun 11 din 2018: David de Gea (Manchester United) - Dani Alves (Paris Saint-Germain), Raphael Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid) - Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea) - Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus).

Premiul Fair Play l-a primit germanul Lennart Thy care a lipsit de la meciul dintre Venlo şi Eindhoven pentru a dona celule stem, cu scopul de a a ajuta un bolnav de leucemie.

Premiul Fanii anului a fost acordat suporterilor peruvieni care au însoţit echipa naţională la Cupa Mondială, după o pauză de 36 de ani, au fost premiaţi de FIFA. Unii şi-au pierdut locurile de muncă, alţii şi-au vândut maşinile, dar cu toţii au fost uniţi de pasiunea pentru echipa naţională.

Premiul Portarul anului a ajuns în această vară la Real Madrid, după ce a obţinut medalia de bronz la Campionatul Mondial din Rusia, belgianul Thibaut Courtois a fost numit cel mai bun portar al sezonului precedent.

Premiul Antrenorul anului a fost adjudecat de către cel care a cucerit Cupa Mondială cu naţionala Franţei, Didier Deschamps.

Premiul Puskas pentru cel mai frumos gol a fost acordat atacantului egiptean Mohamed Salah. Salah a marcat golul ce i-a adus trofeul pentru Liverpool, într-un meci cu Everton, pe 10 decembrie 2017.

Premiul pentru Antrenorul anului în fotbalul feminin a fost acordat fostului internaţional francez Reynald Pedros, cel care în acest moment conduce echipa Olympique Lyon.