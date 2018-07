Edi Iordănescu după plecarea de la CFR: Am fost în locul potrivit, la momentul nepotrivit

''Am fost în locul potrivit (un club cu multă istorie în spate) la momentul nepotrivit. Am venit alături de nişte oameni şi am plecat împreună. Sunt cei care m-au dorit şi adus la echipă şi care până la urmă au produs performanţă pentru CFR. Un campionat şi o Supercupă reprezintă performanţă. Le mulţumesc pentru sprijinul necondiţionat'', a scris Iordănescu.

''E naiv cine crede că latura sportivă a stat la baza plecării mele de la CFR. Nu poţi pleca după 3 jocuri de la o echipă, din care unul a reprezentat câştigarea unui trofeu pe terenul Craiovei'', a afirmat tânărul tehnician.

Edward Iordănescu a stat pe banca echipei campioane în doar trei meciuri oficiale, cucerind Supercupa României (1-0 cu Universitatea Craiova), remizând acasă cu FC Botoşani (1-1, în prima etapă a Ligii I) şi pierzând acasă cu Malmo FF (0-1 în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor).

Edi Iordănescu a ţinut să le mulţumească jucătorilor pentru solidaritatea arătată: ''M-a bucurat şi onorat gestul jucătorilor, iniţiativa lor de solidaritate. Sunt jucători valoroşi pentru care am venit până la urmă. Am crezut mereu în ei şi sunt sigur că vor performa la cel mai bun nivel. Le voi ţine pumnii mereu. Însă ei au înţeles că personalitatea mea nu m-a lăsat să mă întorc. E adevărat ca m-a sunat patronul şi mi-a spus că doreşte să rămân, că nu mai este de acord cu rezilierea, a venit şi la stadion să vorbim, însă era greu să mai continui. Am avut o discuţie finală complexă cu dânsul şi cred că ne-am despărţit în relaţii mai mult decât normale''.

Tehnicianul a dezminţit şi existenţa un conflict major între Juan Culio şi Damjan Djokovic, precizând că a fost doar un incident izolat, iar cei doi s-au împăcat.

Iordănescu le-a mulţumit ''suporterilor pentru primirea făcută şi susţinerea oferită''.

''Îmi pare rău că nu am putut să continui munca începută. Lucrurile în fotbal se construiesc în timp. Bafta CFR!!'', a concluzionat Iordănescu.

Antrenorul Edi Iordănescu şi-a reziliat, joi, contractul cu clubul de fotbal CFR Cluj. ''În urma unui proces de modificare a structurii administrative, clubul CFR 1907 Cluj a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă a relaţiilor contractuale cu antrenorul principal Edward Iordănescu şi cu staff-ul său, aceştia făcând parte din vechiul proiect. Părţile şi-au strâns mâna, au rămas în cele mai bune relaţii şi nu au ce să-şi reproşeze, toţi cei implicaţi având singurul scop de a ajuta CFR-ul să îşi atingă obiectivele stabilite'', se arată în comunicatul dat publicităţii de club.

Iordănescu fusese numit în funcţia de antrenor al echipei ardelene în luna iunie, când a semnat un contract pe o perioadă de trei ani.

Portughezul Antonio Conceicao este noul antrenor echipei de fotbal CFR Cluj. Antonio Conceicao, care are 56 de ani, a mai pregătit-o pe CFR de două ori, în 2009 şi în 2015-2016. În precedentele două mandate, portughezul a câştigat trei trofee, Cupa României (2009, 2016) şi Supercupa României (2009). Conceicao îi va avea în staff-ul său pe Luis Baltazar, antrenor secund, Cristian Moldovan, antrenor cu portarii, şi Cristian Dragotă, preparator fizic.

CFR va juca în etapa a doua a Ligii I în deplasare cu Dunărea Călăraşi, sâmbătă, de la ora 18,00, iar pe 1 august va disputa manşa a doua cu Malmo FF.