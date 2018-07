Medalii pentru România în ultima zi a Campionatelor Europene de Tenis de Masă

Elena Zaharia a devenit campioană europeană în proba de simplu la fete juniori II în cadrul Campionatele Europene de Tenis de Masă STAG 2018, Juniori. Ea a câștigat finala în fața rusoaicei Elizabet Abraamian, campioana en titre.

Elena reușise să o învingă pe Elizabet Abraamian și cu cinci zile în urmă în proba de echipe, când victoria ei a răsturnat meciul în favoarea României. „Am început foarte pozitivă deoarece știam că am bătut prima dată, știam că pot să o bat și a doua oară, chiar dacă ea m-a bătut de mai multe ori. La echipe a fost prima dată când am bătut-o și acum la simplu mi-a fost greu să cred mai ales când am văzut că e deja 2-0 la seturi pentru ea... Dar am crezut în mine și am putut să revin”, a spus Elena Zaharia la final de meci cu un mare zâmbet pe față. „Nu pot descrie în cuvinte cum mă simt. Sunt foarte fericită că am reușit să câștig această medalie de aur acasă, în România. Nu am cuvinte să descriu cum mă simt.”

Băieții juniori II Andrei Tomică și Darius Movileanu au jucat finala în proba de dublu împotriva perechii Maciej Kubik (Polonia) și Ivor Ban (Croația). Meciul a fost pierdut de perechea din România cu scorul de 3-1.

„Ne-am simțit bine în finală, am luptat până la ultimul punct, însă ei au fost mai mari decât noi și au reușit să se impună cu scorul de 3-1. Sperăm ca anul viitor să putem fi mai buni și să obținem un rezultat mai bun, să câștigăm. A fost mult mai bine să jucăm acasă, ne-au dat mult curaj să jucăm și i-am simțit alături de noi”, au spus la unison Andrei și Darius.

Tania Plăian a reușit performanța de a se califica în finală după ce a învins-o în semifinale pe Ekaterina Zironova (Rusia), propria ei parteneră de dublu la acest turneu. Finala fetelor junioare I s-a jucat astfel între Tania Plăian și Jing Ning (Azerbaidjan). Pentru Tania calificarea în finală a fost un rezultat important, mai ales datorită faptului că prima medalie în proba de simplu vine pentru ea într-un campionat european jucat acasă. Scorul în meciul din finală a fost de 0 – 4, victoria aparținând jucătoarei din Azerbaidjan.

După finală, Tania a declarat: „Meciul a fost foarte greu. Știam de dinainte că o să fie foarte, foarte greu de dus până la capăt. Dar eu mă simt campioană europeană deoarece am jucat împotriva unei asiatice naturalizate și sunt foarte fericită că am ajuns până în punctul acesta.O medalie acasă este un sentiment aparte pe care nu poți să îl trăiești oricând.”

Tot ieri, însă în rundele jucate dimineață s-au desfășurat și semifinalele probelor de simplu și de dublu. Semifinalele au adus României alte trei medalii de bronz pentru: Cristian Pletea, care alături de partenerul său Irvin Bertrand a obținut locul 3 în proba de dublu, pentru perechea de dublu Rareș Șipoș, Dragoș Oprea, și pentru Tania Pletea alături de partenera de dublu Ekaterina Zironova.

Cristian Pletea (România) și Irvin Bertrand (Franța) s-au oprit în semifinalele probei de dublu a băieților juniori I, ceea ce în tenisul de masă echivalează cu obținerea medaliei de bronz alături de perechea ce a pierdut cea de a doua semifinală: Rareș Șipoș și Dragoș Oprea.

Cristian Pletea și Irvin Bertrand au pierdut în fața perechii din Azerbaidjan: Xinyu Yang și Khinghang Yu cu scorul de 0-3.

Iar Rareș Șipoș și Dragos Oprea au pierdut în fața rușilor Lev Katsman și Maksim Grebnev.

Tania Plăian, cea care a făcut pereche cu rusoaica Ekaterina Zironova a pierdut și ea semifinala la dublu, categoria fete juniori I, în fața fetelor din Azerbaidjan Jing Ning și Xingtai Chen cu scorul de 0-3.

Palmaresul României la Campionatele Europene de Tenis de Masă STAG 2018, Juniori

România a obținut 11 medalii

AUR - Elena Zaharia - juniori II simplu feminin

AUR - Echipa junioare II - Elena Zaharia, Luciana Mitrofan, Irina Rus, Ioana Sîngeorzan

ARGINT - Tania Plăian - juniori I simplu feminin

ARGINT - Andrei Tomică / Darius Movileanu - juniori II dublu masculin

BRONZ - Rareș Șipoș - juniori I simplu masculin

BRONZ - Rareș Șipoș / Dragoș Oprea - juniori I dublu masculin

BRONZ - Cristian Pletea / Irvin Bertrand - juniori I dublu masculin

BRONZ - Tania Plăian / Ekaterina Zironova - juniori I dublu feminin

BRONZ - Elena Zaharia / Andrei Tomică - juniori II dublu mixt

BRONZ - Echipa juniori I - Cristi Pletea, Rareș Șipoș, Dragoș Oprea, Mihai Zamfir, Mihai Nemaciuc

BRONZ - Echipa junioare I - Andreea Dragoman, Tania Plăian, Andreea Hudușan, Luiza Popescu, Elena Oprea