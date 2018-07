Volei: Paul Cămui a fost transferat la Universitatea Cluj

Cămai a evoluat în ultimul sezon competițional a evoluat cu imprumut pentru CSU UVT Timișoara.

„Am decis să vin la Cluj pentru că am auzit că se va face echipă doar de jucători români. Sper să facem o figură frumoasă și să ne clasăm cât mai sus posibil. Am venit și pentru antrenor, deoarece îmi place cum lucrează cu sportivii”, a declarat Paul Cămui, pentru u-Cluj.ro.

„Am ajuns la un acord verbal cu Paul Cămui și, ținând cont că a fost și în vederile d-lui Pascu, consider că este un jucător de perspectivă. Urmează să stabilim în zilele următoare dacă îl vom lua ca împrumut sau îl vom transfera definitiv de la CSM București”, a spus managerul echipei de volei masculin a CS Universitatea Cluj, Bogdan Ungureanu, pentru aceeași sursă.

Șerban Pașcan, Silviu Grigoraș, Marius Șoloc și Vlad Negrean au mai fost transferați în această vară.