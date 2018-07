Răzvan Szopka, despre Potaissa Turda: "E clar că echipa și-a păstrat nivelul foarte bun de performanță"

"Văzând lucrurile din exterior, e clar că echipa și-a păstrat nivelul foarte bun de performanță pe plan intern, unde an de an s-au luptat pentru medalii, ceea ce nu e puțin lucru. Mai mult de atât, parcursul european avut a ajutat echipa să câștige în popularitate atât în țară cât și în străinătate. Mai pe scurt, cred că echipa nu a stagnat de la momentul plecării mele, ceea ce este cel mai important lucru." a declarat jucătorul Răzvan Szopka pentru turdanews.ro.

Întrebat cum a început să joace handbal, Răzvan a mărturisit pentru aceeași sursă: "L-am început la vârsta de 14 ani la Baia Mare, orașul meu natal, mai mult din curiozitate. Mi-a plăcut și asta a fost. Cât despre momente frumoase au fost multe, nu pot să zic unul anume. Un sentiment de bucurie și împlinire a fost convocarea la echipa națională. Probabil accidentările suferite, nu au fost tocmai momente ușoare."

"Potaissa a reușit o performanță foarte bună, ținând cont și de situația handbalului masculin românesc pe plan internațional, care are nevoie de cât mai multe asemenea performanțe. M-am înțeles foarte bine, și cel mai important, am simțit respect și apreciere când am jucat la Turda cu echipele mele de club, asta spune foarte multe despre publicul de aici. Un public inimos, dar mai mult de atât, au învățat cu timpul sa-i încurajeze pe cei din teren în momente grele, asumându-și rolul ăsta. Pentru mine sunt printre cei mai tari din țară." a conchis Răzvan.

Vești bune pentru Potaissa Turda, EHF a acceptat cererea Federației Române de Handbal de „upgrade”, astfel încât formația turdeană va evolua în sezonul 2018-2019 în Cupa EHF.