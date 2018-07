Vlad Moldoveanu revine la U-BT

”Înainte de orice, aș vrea să menționez cât de încântat sunt că mă întorc acasă. Am jucat în multe țări, multe orașe, dar unul dintre cele mai frumoase și primitoare în care am fost până acum a fost Clujul. De la club, până la suporteri, eu și familia mea ne-am simțit bineveniți.

Nu m-am născut la Cluj, însă am ajuns să mă simt ca un fiu adoptiv al acestui oraș. Pentru acest lucru, le mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut acest lucru posibil și vreau să le transmit că simt o mândrie aparte că am oportunitatea să joc pentru echipa lor de suflet din nou.

Soția si copiii mei sunt entuziasmați că ne întoarcem la Cluj, acolo unde ne-am făcut atâția prieteni și am avut atâtea experiențe frumoase. Mă bucur că voi avea iar șansa să lupt pentru un titlu pe pământ românesc, dar și să-mi continui munca înspre obținerea unui titlu european. Aștept cu nerăbdare să joc din nou în fața unora dintre cei mai frumoși suporteri de care am avut parte în cariera mea și sper că vom avea iarăși sala plină la fiecare meci” a declarat Moldoveanu.

Născut în 1988, Vlad Moldoveanu evoluează pe pozițiile 4-5, are 2,06 metri înălțime și 101 kilograme și în sezonul precedent a evoluat în Turcia, la Demir İnşaat Büyükçekmece. În liga turcă, Vlad a încheiat sezonul pe locul al 12-lea și a jucat în FIBA Europe Cup.

Vlad Moldoveanu este și un component de bază al echipei naționale a României, pentru care a evoluat încă din vremea junioratului.Vlad Moldoveanu este licențiat în Jurnalism Internațional.