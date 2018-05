Fotbal: Răzvan Burleanu vrea 16 echipe în Liga I începând cu sezonul 2020-2021

"Proiectul nostru este de a avea 16 echipe în Liga I, sperăm să putem face acest lucru. Vrem să avem patru echipe care vor promova direct, iar a cincea prin baraj. Acesta este proiectul nostru şi cred că în sezonul 2020-2021 ar putea să fi implementat. Va fi tot un sistem play-off/play-out. O problemă este în play-out unde 2 echipe din fruntea clasamentului joacă doar pentru a-şi promova jucătorii pentru că nu au o miză sportivă. Avem azi un model în Danemarca, Belgia şi Bulgaria unde cea mai bună echipă din play-out să joace un baraj pe terenul ultimei echipe din play-off calificate în Europa League. Iar câştigătoarea din acest baraj să meargă în Europa League", a spus el.



Burleanu speră ca în perioada următoare Liga Profesionistă de Fotbal să investească în arbitraj pentru a nu mai exista greşeli în partidele din Liga I. "Dacă ne dorim ca numărul greşelilor de arbitraj să scadă e nevoie să investim mai mult în această zonă. Azi FRF investeşte 300.000 de euro în arbitraj dar nu e suficient. Ne-am dori să avem resurse mai mari. Ne-am dori ca Liga Profesionistă de Fotbal să investească mai mult în arbitraj. LPF trebuie să înţeleagă că avem nevoie de mai multe programe în zona de formare a arbitrilor. Trebuie să creştem numărul arbitrilor pentru că numărul competiţiilor au crescut în ultimii ani", a afirmat Burleanu.



Comisia pentru fotbal profesionist din cadrul FRF va fi funcţională începând cu noua ediţie a Ligii I. "În următoarea şedinţă a Comitetului Executiv vom înfiinţa Comisia pentru fotbalul profesionist, iar în prima şedinţă, cred că înainte de startul campionatului (n.r. - 21 iulie), să votăm codul etic şi, bineînţeles, sancţiunile pentru toate derapajele. Tot aici se vor discuta diferite reguli cum ar fi o cota obligatorie de jucători români crescuţi la nivel naţional pe raportul de joc al partidelor din Liga I. Azi avem regulă cu 8 astfel de jucători în lotul de 25 al unei echipe, dar ne interesează să avem un număr minim şi pe raportul de joc. Asta pentru a pune o presiune în plus pe cluburile din Liga I de a investi mai mult în propriile academii", a menţionat preşedintele.



Răzvan Burleanu îi aşteaptă pe foştii mari fotbalişti să vină alături de el la Federaţia Română de Fotbal şi spune că îl va ajuta pe Ionuţ Lupescu, fostul său contracandidat din alegerile pentru preşedinţia FRF, cu o recomandare pentru a-şi putea continua mandatul în cadrul Comisiei Tehnice a UEFA.



"Lansez public invitaţia ca oricine doreşte să se implice în acest proiect al FRF, pentru că până la urmă este al fotbalului românesc, şi are această deschidere să vină pentru că îl aşteptăm cu braţele deschise. Bineînţeles, cu câteva excepţii, sunt doi oameni şi atât, se ştiu. În rest avem toată deschiderea şi transmit un mesaj de unitate. Dacă Cristi Chivu doreşte să vină în echipa FRF îl aşteptăm. Se ştie că el a fost prima persoană pe care am invitat-o să ni se alăture. Şi cred că până la urmă va şi face acest pas dacă va dori să revină în ţară şi se va rupe de Italia. În ceea ce îl priveşte pe Ionuţ Lupescu, dacă va considera că va avea nevoie de o recomandare din partea FRF de a-şi continua mandatul la UEFA o vom face", a precizat Burleanu.