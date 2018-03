S-a încheiat perioada de pregătire pentru "U" Cluj

Din cele 10 amicale jucate de „U”, şapte au fost câştigate, două s-au terminat la egalitate, iar singurul eşec a venit în meciul cu Ripensia Timişoara.

"A fost o perioadă foarte lungă de pregătire şi foarte greu de gestionat, pentru că e greu să lucrezi şapte săptămâni şi să nu înceapă campionatul. Dar am avut condiţii bune de pregătire, ne-am antrenat în mare parte pe terenul sintetic din Parc, am avut mare noroc cu el. Păcat că a nins acum la ultimul meci cu Galda, dar şi aşa cred că am făcut o partidă bună şi acum aşteptăm să înceapă campionatul. Vedem cum va fi în meciurile oficiale”, a declarat antrenorul lui „U”, Adrian Falub.

Întrebat despre promovare, Falub a mărturisit: "Eu am mari emoţii pentru promovare. Sunt echipe care s-au mai întărit, CFR are o echipă foarte bună acum, mai ales că la ei sunt jucători care joacă şi de la prima echipă şi cred că vom avea un retur de campionat foarte greu. Sper să găsim motivaţia necesară, să înţelegem că nu suntem încă promovaţi şi să muncim din greu, pentru că ne aşteaptă meciuri foarte grele”.