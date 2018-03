Tiberiu Uşeriu participă, pentru a treia oară, la cel mai greu maraton de pe planetă: 6633 Arctic Ultra

Tibi Uşeriu a câştigat ultimele două ediţii ale maratonului şi se întoarce la Polul Nord pentru a-şi apăra titlul de campion.

Tiberiu Uşeriu, maratonistul din Pasul Tihuţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, pleacă duminică spre Canada, unde în perioada 8 – 17 martie va participa, pentru a treia oară, la cel mai greu maraton de pe planetă - 6633 Arctic Ultra.

Ediţia din 2018 este una aniversară, organizatorii pregătind un traseu nou, de 350+ mile pentru a marca cei zece ani de când are loc acest concurs, Tibi Uşeriu fiind invitat special să participe la această competiţie aniversară.

“Cred, în primul rând, că merg acolo pentru că pot să fac acest lucru şi îmi place foarte mult această cursă. Un motiv pentru care mă întorc acolo este traseul, care este anul acesta diferit faţă de ceilalţi doi ani în care am participat. Va fi o cursă nouă. A devenit mai dificilă din punct de vedere al kilometrilor, o să avem o distanţă de 617 km de parcurs. Sunt aproximativ 60 - 70 km în plus faţă de anul trecut. Organizatorii susţin că maratonul din acest an este mai greu. Mie îmi este greu să înţeleg ce poate fi mai greu. Este o competiţie aniversară, suntem 5 - 6 invitaţi, jumătate sunt foşti participanţi. Este pentru prima dată când numărul este maxim. Sunt admişi 30 de concurenţi, din care 26 sunt la proba noastră, de 350 de mile. Este cea mai mare participare de până acum la această competiţie. Tot ceea ce este mai nou, mai greu, pentru mine este o provocare”, a declarat Tiberiu Uşeriu, potrivit Mediafax.

Până acum, numai 23 de maratonişti au reuşit să ajungă la final parcurgând traseul impus de organizatori, Tibi Uşeriu reuşind, în ultimi doi ani, să treacă primul linia de sosire.

Alături de Tibi Uşeriu, la ediţia din acest an participă alţi trei români, toţi pentru prima dată şi toţi la proba de 350+ mile. Pe lista românilor care s-au încris la cel mai greu maraton de pe planetă se află o femeie, dar şi un maratonist cu dizabilităţi, primul din istoria concursului.

Prima româncă participantă la cursă este Florentina Iofcea, originară din Bucureşti, are 46 de ani şi locuieşte în Canada. Este asistentă medicală şi a început să se antreneze pentru maratoane în urma unui accident rutier. Anul acesta, Florentina Iofcea vrea să traverseze Canada de la est la vest pentru a intra în Cartea Recordurilor.

Polgar Levente este prima persoană cu dizabilităţi care a fost acceptată la Maratonul Arctic. Are 37 de ani, este din Aiud, judeţul Alba, şi munceşte în construcţii, deşi şi-a pierdut o mână într-un accident de tren pe când avea şase ani. Aleargă din 2009 şi a reuşit să stabilească un record naţional la alergare - 1000 de km în 14 zile. Maratonistul aleargă pentru a susţine cauza copiilor bolnavi de cancer, dar şi a celor aflaţi în scaun cu rotile.

La ediţia din 2018 a Maratonului 6633 Arctic Ultra s-a înscris şi Avram Iancu, bibiotecarul de 41 de ani din Petroşani, judeţul Hunedoara, care a reuşit să traverseze înotând Canalului Mânecii şi a parcurs traseul Dunării de la izvoare şi până la vărsare.

A zecea ediţie a Maratonului Artic se va desfăşura în perioada 8 – 17 martie, punctul de plecare fiind Eagle Plains Canada, iar sosirea va fi la Tuktoyaktuk.

Maratonul 6633 Arctic Ultra este considerat cel mai greu concurs de pe planetă din cauza temperaturilor extreme, care coboară până la minus 60 de grade Celsius.