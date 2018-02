Cîrstea, despre primul său meci în Fed Cup: "Mă bucur că am început cu dreptul"

Cîrstea a spus despre jocul făcut că nu a fost unul extraordinar, însă a subliniat că nici nu era nevoie.

"Mă bucur că am început cu dreptul, asta e cel mai important, că am adus primul punct. (...) Am început meciul bine, am făcut o încălzire bună. Ştiam ce am de făcut. Toată lumea ştie, sunt o jucătoare agresivă, trebuie să îmi creez eu şansele. Am reuşit repede, după imn, să îmi revin şi a fost un meci în care am jucat solid, disciplinat, nu am jucat extraordinar, dar nici nu aveam nevoie astăzi'', a spus Sorana Cîrstea, în conferinţa de presă care a urmat meciului.

Ea a spus că atmosfera din Sala Polivalentă fost extraordinară şi că acest lucru i-a adus puţine emoţii, lucru care nu s-a mai întâmplat de mult. "Mi-ar fi părut rău cu o asemenea atmosferă să nu pot aduce prima victorie. A fost incredibil, de când joc tenis, de 24 de ani, nu am văzut asemenea atmosferă şi asemenea public. M-am simţit extraordinar. Am avut puţine emoţii, ceea ce ce nu se mai întâmplă după atâţia ani", a declarat jucătoarea.