Tenis: Halep – Piciorul nu este încă vindecat, peste 3 zile voi ști mai multe

Ea şi-a exprimat încă o dată regretul de a nu putea juca pentru echipa României în Fed Cup, contra Canadei, din cauza accidentării suferite la turneul Australian Open.

"Mie îmi pare foarte rău că nu pot să joc, de aceea am şi venit, totuşi, să simt atmosfera echipei. Piciorul meu nu este încă vindecat. Ieri am făcut un tratament, trebuie să fie trei zile cu un bandaj şi după aceea o să ştiu cum este, dacă mă mai doare sau nu. Momentan nu pot să spun în ce situaţie sunt, pe vineri-sâmbătă o să ştiu mai mult", a spus Halep.

Ea a pus sub semnul întrebării şi participarea la turneul de săptămâna viitoare de la Doha (Qatar), explicând că va şti mai multe peste două-trei zile. "Nu ştiu ce va fi, la Doha voi juca miercurea viitoare, dacă piciorul va fi bine vineri când o să scot bandajul probabil, dar sunt şanse să nu joc", a spus Halep. În ceea ce priveşte meciurile de la Cluj din cadrul Fed Cup, Simona Halep s-a arătat încrezătoare că fetele din echipa României vor câştiga întâlnirea cu Canada.

"Din păcate, am pierdut ambele meciuri când am jucat aici. Însă de data aceasta sunt sigură că o să avem o partidă câştigată. Fetele sunt în formă şi mai ales am jucat cu Irina în China (adversare în semifinale la Shenzhen, n. red.) şi a fost un meci foarte intens şi foarte aproape. Am multă încredere în ea. Însă în Fed Cup este foarte dificil, toată lumea joacă parcă mai bine. Dar toate sunt pregătite ca să câştige acest meci'', a spus jucătoarea de tenis.

În privinţa încheierii unui contract cu un nou sponsor, Simona Halep a spus că va fi în măsură să spună mai multe peste câteva zile.

Ea a mai precizat că a fost de trei ori la Cluj şi că nu a avut ocazia să viziteze oraşul şi că speră că de data aceasta o va putea face.