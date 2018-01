Ioniță: ”Am venit la CFR să-mi câștig locul de titular, nu să fiu titular”

Sosit din cantonamentul din Valencia, mijlocașul pentru care s-a plătit un milion de euro, a mărturisit: ”Mă bucur că s-a plătit o sumă importantă de bani pentru mine. Asta mă motivează, nu pune o presiune suplimentară pe mine, şi trebuie să demonstrez că merit aceşti bani. Iar asta voi face pe teren. Apreciez că antrenorul m-a lăudat şi trebuie să mă revanşez şi să continui cu evoluţiile foarte bune. Am venit la CFR să-mi câştig locul de titular, nu să fiu titular.”

Ioniță (23 de ani) și-a dorit încă din primul moment un transfer la formația clujeană, însă condițiile impuse de clubul Astra Giurgiu au amânat trasferul. ”Din păcate, a fost o telenovelă cu mine, dar mă bucur că s-a terminat şi am ajuns cu bine la CFR. A fost dorinţa mea asta, ţinta mea a fost să ajung aici şi mă bucur foarte mult. Am întâlnit un grup foarte bun aici, primitor şi m-au ajutat să mă integrez foarte bine. Dan Petrescu mi-a spus să trag tare, mai ales că am întârziat puţin cu pregătirea, să fiu ambiţios, serios şi dacă voi fi aşa va fi imposibil să nu prind un loc de titular” a declarat jucătorul.

CFR Cluj are primul meci oficial din 2018 pe teren propriu, împotriva formației Concordia Chiajna.