Halep, mărturisiri după înfrângerea dramatică de la Australian Open: Am avut dureri peste tot. Nici braţul nu a mai putut să coordoneze loviturile

Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai fost şi puterea în picioare s-a dus. Mi-am dorit foarte mult, dar corpul nu a mai putut. Am avut dureri peste tot: şi la cap, şi la muşchi, şi la tălpi, şi nici braţul nu a mai putut să coordoneze loviturile", a mărturisit Simona, la finalul jocului, într-o discuţie avută cu jurnaliştii români prezenţi la Melbourne.

Eleva lui Darren Cahill spune că schimburile lungi i-au înrăutăţit starea de sănătate: "Mi-am dorit să servesc mai bine, să iau câteva puncte mai uşor, dar ea a stat mai bine şi e meritul ei pentru tot ceea ce a făcut astăzi. Fiecare punct lung a contat, de aceea am încercat să scurtez cât s-a putut de mult, dar ea a alergat foarte bine".

"Laudele nu pot acoperi ceea ce simt acum"

Simona Halep a mărturisit că a primit încurajări inclusiv de la fostul tenismen german Boris Becker, câştigător de şase turnee de Grand Slam: "M-a îmbrăţişat şi m-a pupat. Mi-a zis: «super treabă!». E plăcut să aud că mă apreciază lumea pentru tot ce am dat pe teren. Îmi dă şi încredere, dar sunt tristă, laudele nu pot acoperi ceea ce simt acum".

Progresul făcut atât din punct de vedere mental, cât şi al jocului îi dă încredere Simonei că va triumfa cândva la un turneu de Grand Slam, dar fostul lider mondial spune că nu va face o tragedie dacă nu va reuşi acest lucru.

"În niciun moment nu e uşor când eşti atât de sus şi atât de aproape să câştigi ceva ce îţi doreşti cu sufletul. Pot să iau partea pozitivă din ce s-a întâmplat în acest turneu şi merg înainte, nu am ce să fac. Nu s-a întâmplat nimic, am pierdut un meci de tenis. Ştiu că se poate întâmpla orice, se poate să şi câştig într-o zi. Nu este totul în viaţă să câştig un Grand Slam. Bineînţeles că este visul meu, dar viaţa merge înainte, sunt sănătoasă cât se poate. O să îmi revin cu accidentările şi o să joc în continuare. Nu o să mă oprească un meci pierdut.

Sunt sigură că am progresat din mai multe puncte de vedere, mai ales ca joc, ca mentalitate. Merg înainte foarte, foarte bucuroasă de ce am făcut. Am jucat cu totul şi cu totul diferit faţă de cum am făcut-o până acum şi dacă o să continui aşa, o să mai am astfel de momente", a concluzionat Halep.

Simona Halep a fost învinsă, sâmbătă, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a detronat-o pe româncă şi din fruntea ierarhiei mondiale.

A fost a treia finală de Grand Slam pierdută de Halep, după cele de la Roland Garros, din 2014 şi 2017. Mediafax