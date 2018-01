U-BT, eșec în Olanda

Campioana României a pierdut ambele meciuri cu formaţia olandeză, care s-a impus cu 77-73 la Cluj-Napoca. În Olanda, ''U'' a făcut o primă jumătate de meci foarte bună şi conducea după 20 de minute cu 43-36. Donar a întors scorul în sfertul al treilea şi cu zece minute înainte de final avea un punct în plus pe tabelă, dar în ultimul sfert gazdele au făcut diferenţa.

”În primul rând, doresc să felicit echipa gazdă pentru această victorie, au luptat, a fost cu adevărat un meci în care s-a jucat pentru locul 1, cel puțin în primele trei sferturi. De asemenea, vreau să îmi felicit jucătorii, am venit aici în condiții speciale, fără doi dintre oamenii mari, cred că asta a făcut diferența în ultimul sfert. E suficient să privim numărul recuperărilor, a fost dublu pentru gazde și cred că aici s-a făcut diferența, în principal. Mergem mai departe, mai avem două jocuri pe teren propriu și ne dorim să le câștigăm, pentru a putea merge mai departe în competiție. Am fost obosiți, am avut în ultima săptămână trei meciuri tari, a fost jocul foarte fizic din Cipru, am dat tot ce am putut și am câștigat. Am mers acasă, am avut un meci foarte greu cu una dintre contracandidatele la titlu din campionat, am pierdut destul de rău și am venit aici... Am luptat, chiar cred că echipa mea a dat maximul în aceste condiții, dar în ultimul sfert au fost și problemele cu faulturile și am cedat”. a declarat antrenorul echipei U-BT, Mihai Silvășan pentru site-ul oficial al clubului.

Pentru ardeleni au jucat Zeljko Sakic 14 puncte, 8 recuperări, 3 pase decisive, Giordan Watson 8 p, 4 rec, 4 pd, Andrei-Sergiu Mureşan, Andrei Kalnicenko 6 p, 1 rec, 2 pd, Adomas Drungilas 1 p, 1 rec, Lasan Kromah 14 p, 1 rec, 1 pd, Nandor Kuti 8 p, 2 rec, 1 pd, Anders Teir 1 pd.

Donar Groningen ocupă primul loc în clasament, cu 7 puncte, urmată de U-BT Cluj-Napoca, 6 puncte, Keravnos, 4 puncte, Belfius Mons-Hainaut, 4 puncte, ultimele două având un meci mai puţin.

'U'' va juca ultimele două meciuri pe teren propriu, pe 31 ianuarie cu belgienii de la Belfius Mons-Hainaut, iar pe 7 februarie cu Keravnos. Primele două clasate se califică optimile de finală.