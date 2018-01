Meci nebun în Sala Polivalentă. ”U” a pierdut derby-ul cu CSU Sibiu

Scorurile pe sferturi au fost: 19-17, 19-16, 11-32, 21-21.

Primele două sferturi au fost extrem de echilibrate, Universitatea a intrat la pauza cu un avantaj de cinci puncte (38-33). Reveniți de la pauză sibieni au apăsat pe accelerație, iar Universitatea s-a văzut în repetate rânduri condusă.

Sibiul s-a concentrat, a început să înscrie la aproape fiecare atac, astfel că diferența a ajuns insurmontabilă în timpul avut la dispoziție.

Partida s-a disputat cu sala aproape plină, la meci fiind prezenți 5.500 de spectatori.

”Din păcate, nu am făcut față acestui meci. În primul rând, cred eu, nu am fost din punct de vedere mental acolo unde trebuia să fim, să ne ridicăm la importanța meciului. Am început relativ bine, am terminat în avantaj la pauză, am vorbit niște lucruri în vestiar și s-a întâmplat total opusul, am primit 32 de puncte în sfertul al treilea și am marcat doar 11, doar din cauza unor greșeli mentale pe care le-am făcut. Nu am reușit să îi stopăm pe principalii lor jucători, știam că Laser, Pratt și Kinnard, care azi a avut un meci extraordinar, sunt principalele pericole, însă din păcate nu am reușit să îi stopăm și Sibiul a reușit o victorie pe deplin meritată, îi felicit pentru asta. Nu vreau să găsesc nicio scuză, dacă vrem să performăm la nivelul acesta, în două competiții, trebuie să ne găsim puterea mentală să facem față. E vorba doar de greșeli mentale, nu au fost fizice, generate de oboseală fizică, au fost greșeli mentale” a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan.

În ciuda înfrângerii, U-BT rămâne pe primul loc în clasament, cu 26 de puncte.