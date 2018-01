Sabău, despre Moruţan: “Mi-am dorit să rămână la Universitatea”

“Eu am negociat cel puţin trei săptămâni, aproape în fiecare zi am ţinut legătura cu el. Mi-am dorit foarte mult ca el să rămână, dar atunci nu aveam echipă, ea era desfiinţată. Şi cu Alex Pop am discutat. Dar aceşti jucători, fiind foarte talentaţi, având şi impresari, până la urmă au trebuit să plece, să se gândească la viitorul lor. Mi l-aş fi dorit foarte mult pe Moruţan, dar oricum mă bucur pentru el, a crescut foarte mult, s-a maturizat şi iată cât a contat pentru el să joace în această perioadă. Nu ştiu dacă va rezista la FCSB pentru că acolo nu e uşor, dar oricum el ca şi persoană e un băiat foarte serios. A crescut foarte mult, s-a maturizat, dar e concurenţă mare, sper să reuşească.” a mărturisit Sabău.

Întrebat de ce tineri nu fac faţă în străinătate, Sabău a declarat: “Faptul că tineri noştri nu fac faţă campionatului de afară se datorează faptului că pleacă prea devreme, de asemenea, nivelul campionatului este diferit. Dar şi faptul că nu au avut meciuri foarte puternice şi la junior. Nu sunt dezvoltaţi nici din punct de vedere fizic, deci nici acolo nu fac faţă.”

Moruţan (18 ani) se va alătura lotului “roş-albaştrilor” abia la vară, astfel că pană atunci el va juca tot pentru FC Botoşani. Patronul FCSB-ului, Gigi Becali a plătit pentru mijlocaş suma de 700.000 de euro.