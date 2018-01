Universitatea Cluj s-a reunit cu gândul la promovarea în Liga II-a

Antrenorul formației clujene, Adrian Falub a mărturisit că au venit la echipă doi noi jucători, Ene și Gorcea.

”Deocamdată jucători noi sunt doar Ene și Gorcea, și vom vedea în zilele următoare dacă vom realiza transferurile propuse. Așteptăm și de la Hagi jucători. Ne dorim întăriri pe postul de fundaș stângă, că îl avem doar pe Manu acum, avem nevoie de un mijlocaș că nu suntem încă numeric nici acolo. Ne propunem să promovăm, suntem pe o poziție bună. Trebuie să muncim mult, să ne concentrăm bine pe ce avem de făcut, nu va fi atât de simplu. Am văzut și în tur că am ajuns târziu pe primul loc, nu a fost așa lejer. Nu avem foarte multe puncte avans ca să putem afirma că suntem deja ca și promovați. Va fi foarte echilibrat.” a declarat la reunirea lotului, tehnicianul Falub.

Ioan Ovidiu Sabău are obiectivele clare pentru anul acesta. ”Obiectivul din 2018 este promovarea și formarea unui lot competitiv pentru Liga a II-a începând de acum. Ne-ar prinde bine să avem în proporție de 80% lotul format pentru Liga a II-a. Nu am transferat mulți jucători, pentru că lotul actual este bun, competitiv, poate face diferența. Dar vedem. O să aducem și jucători tineri, unul de la Satu Mare, de 16 ani. Și de la Viitorul așteptăm jucători, cel puțin un junior, după ce se întorc din Antalya.” a mărturisit Sabău.

Universitatea Cluj este pe primul loc în Liga a III-a, seria a V-a, cu 35 de puncte. În această perioadă de pregătire, ”U” va disputa opt partide amicale: ”U”-Sticla Arieșul Turda (27 ianuarie), ”U”-Unirea Alba Iulia (31 ianuarie), ”U”- Unirea Dej (3 februarie), ”U”-Metalurgistul Cugir (7 februarie), ”U”-Industria Galda de Jos (10 februarie), ”U”-Luceafărul Oradea (13 februarie), Ripensia Timișoara- ”U” (16 februarie), ASU Politehnica Timișoara-”U” (17 februarie).