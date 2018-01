Volei: ”U” NTT Data are meci cu campioana Alba Blaj

Meciul va avea loc duminică, 14 ianuarie, de la ora 18:00.

„Am jucat un meci amical cu Tîrgu Mureș în care nu ne-a interesat rezultatul. Una dintre fete s-a accidentat destul de grav, a suferit o ruptură musculară și am improvizat. S-a accidentat la jumătatea primului set, după care am jucat într-o formulă improvizată pe care, cu siguranță, va trebui să o folosim și în campionat până se refac centrii. Am rămas în situația de a avea un singur centru. Duminică jucăm la Blaj și va fi un meci foarte greu. Noi ne vom prezenta și vom face tot ce ține de noi ca să dăm un randament cât mai ridicat”, a explicat Ciprian Dârnescu, antrenorul clujencelor, pentru u-cluj.ro.

Echipa clujeană se află pe locul 5 în clasament. Marți, 9 ianuarie, ”U” NTT Data Cluj a susținut un meci amical cu CSU Medicina CSS Tg. Mureș pe care l-a cedat cu 2-3.