”U” NTT Data încheie anul cu o victorie

Rezultatele fiind: 25-15, 25-16, 25-21.

,,A fost o victorie aşteptată şi muncită. Am jucat foarte bine şi nu le-am dat nicio şansă adversarelor, deşi în ultimul set am gestionat prost câteva mingi. Mă bucur enorm pentru joc şi că o să avem o pauză de iarnă liniştită. A apărut o anumită relaxare în setul trei. Poate chiar normală, după două seturi clar la discreţia noastră. În al treilea am aşteptat doar finalul meciului fără să mai luptăm pentru puncte”, a explicat Ciprian Dârnescu, antrenorul echipei clujene.

După acest joc Universitatea Cluj ocupă locul 10 în clasament, cu cinci puncte. Echipa clujeană a intrat în vacanță și va relua campionatul în 13 ianuarie 2018.