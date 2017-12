INTERVIU. După 7 ani, Hîmpea își ia la revedere de la Universitatea Cluj

Hîmpea (22 de ani) a evoluat în tricoul lui ”U” încă de la vârsta de 15 ani.

Tânărul clujean și-a început cariera de jucător tocmai la rivala Universității, CFR Cluj.

Unul dintre tineri cu mare potențial din lotul Universității a declarat pentru Monitorul de Cluj că a decis împreună cu staff-ul să rezilieze contractul. Motivul? A primit mult prea puține șanse de joc.



Cum a fost perioada la U Cluj?

De la 15 ani, de când m-am transferat la Universitatea, de la CFR, am trăit momente deosebite. In 3 ani consecutivi am reușit sa câștigam medalii de aur, bronz și argint. Însă, din păcate in acest an competițional nu am avut șansa să demonstrez că pot să mă impun. Datorită acestui fapt am hotărât, de comun acord împreuna cu staff-ul și conducerea, să reziliem contractul amiabil, deși mai aveam un an și jumătate cu aceștia.



Ce a însemnat pentru tine să joci la o echipă precum U?

Mult, cred în proiectul promovării și în momentul în care mi s-a propus să fac parte din noul proiect nu am ezitat nici o clipa să semnez.



Ești mulțumit de ceea ai făcut pentru această echipă?

Da, am rămas lângă această echipă chiar și în momentele grele ale ei, când timp de 10 luni nu am fost plătiți, și toate acestea pentru că am crezut și cred în ”U”.



Ce planuri de viitor ai?

Planuri de viitor.. dacă în vară am avut câteva propuneri, acum încă nu am dar în momentul în care vor fi, voi fi la fel de determinat pentru că iubesc acest sport, îl am în sânge!



O vezi pe Universitatea în Liga I?

Eu cred că Universitatea Cluj s-ar descurca în Liga I.



Universitatea Cluj s-a mai despărțit și de Marius Ionescu, Darius Irimie, Robert Moldoveanu și Alexandru Trancă.

Echipa clujeană a încheiat turul de campionat pe primul loc în clasamentul din Liga a III-a, seria a V-a. Bilanțul echipei a fost unul extrem de bun, ”șepcile roșii” au înregistrat 11 victorii, 2 remize și o singură înfrângere.