Arbitraj video în Liga I din sezonul 2018-2019

Costurile pentru a pune în practică acest sistem ridicându-se la o sumă ce variază între 600.000 și 1,5 milioane de euro.

Vicepreședintele LPF, Robert Pongracz, a declarat, într-o conferință de presă, că 13 din cei 14 președinți de cluburi au votat în Adunare Generală pentru implementarea arbitrajului video. La rândul său, președintele Gino Iorgulescu a menționat că LPF va testa arbitrajul video într-un meci din play-off-ul Ligii I. "Costul de implementare a acestui sistem depinde de aparatură, dar și de alte lucruri, pentru că sunt 2 arbitri în plus, 2 operatori video în plus... Noi am făcut calcule cu niște specialiști autohtoni și a ieșit undeva la 6-700.000 de euro, dar suma poate ajunge și la 1,5 milioane de euro. Noi o să încercăm însă să alegem varianta mai ieftină. Implementarea va fi la toate meciurile, deci din campionatul următor se va putea face la toate meciurile din Liga I. Dar vrem ca măcar în play-off să avem arbitraj video la un meci să vedem cum funcționează".