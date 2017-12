U-BT învinge campioana Bulgariei și încheie grupa E pe primul loc

Universitatea a intrat foarte bine în meci, iar după primul sfert avea un avantaj de 8 puncte. Deși intensitatea defensivă a celor de la Lukoil a crescut, echipa clujeană a stat bine pe picioare și în sfertul doi, scor 41-34. Aruncările de la distanță au ținut-o în joc pe Lukoil. Dat fiind faptul că în sfertul patru, Universitatea avea un avantaj bun, Silvășan a decis să-l introducă în teren și pe tânărul Andrei Mureșan. U-Banca Transilvania s-a impus și în returul cu Lukoil Academic Sofia și a încheiat Grupa E a FIBA Europe Cup în postura de lider, avansând în faza a doua a grupelor.

Tehnicianul echipei U-BT, Mihai Silvășan, extrem de mulțumit după meci a declarat: ”Mă bucur că am reușit să terminăm cu o victorie și să ne îndeplinim obiectivul, am reușit să ne calificăm de pe primul loc. Nu am văzut celelalte rezultate, vom vedea cu cine vom juca, însă pentru noi e important că jocul nostru a mers bine în această seară, că nu avem niciun accidentat, că băieții își doresc foarte mult să fie învingători. Vom vedea ce ne așteaptă în cealaltă grupă, ne dorim să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm și, de ce nu, să ajungem cât mai sus în competiție.”

Grupa E:

1. U-Banca Transilvania 11 puncte

2. Istanbul BBSK 11 puncte

3. Lukoil Academic 8 puncte

4. Dinamo Tbilisi 6 puncte