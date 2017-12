Popa, înainte de meciul cu CFR: ”Îi batem sigur”

”În ultimele etape am câștigat o data și am remizat de 4 ori, asta mă deranjează. De fiecare dată am condus. Pe CFR Cluj îi batem sigur” a declarat Popa, înainte de meci. Meciul dintre CFR Cluj și Poli Timișoara din etapa a 21-a a Ligii I, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj Napoca.

CFR Cluj este liderul clasamentului din Liga I, cu 46 de puncte, în timp ce Poli Timișoara este situată pe locul 9, cu 25 de puncte.