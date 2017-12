INTERVIU. Lazăr Radu și colegii săi au dus-o pe Potaissa Turda pe primul loc în clasament

Formația clujeană este pe primul loc în clasament, cu 30 de puncte.

Mulțumiți de locul în clasament?

Suntem foarte mulțumiți având în vedere faptul că în vară toate echipele s-au întărit simțitor și după cum spun multe voci din lumea handbalului, este cel mai spectaculos și imprevizibil campionat din ultimii ani!

Aveți un parcurs foarte bun, care este secretul?

Secretul spun eu este atmosfera bună din cadrul lotului, faptul că avem în mare același lot de jucători din anii precedenți fără a mai fi nevoie de o perioadă lungă pentru a lega relațiile de joc, lucru pe care echipele care au transferat mulți jucători în vara încă se chinuie să stabilească!

Sunt șanse mari la câștigarea titlului, se vorbește despre așa ceva în vestiar?

Încă nu ne gândim atât de departe, mai avem mult până acolo, primele 8 echipe sunt despărțite de foarte puține puncte așa că orice pas greșit sau orice perioadă mai puțin fastă de câteva meciuri la rând te poate duce cu câteva locuri mai jos în clasament!

Ce echipă ai remarcat în acest sezon?

Am remarcat mai multe echipe, fiecare echipă în parte s-a întărit, există mulți jucători de valoare care activează în acest sezon în România dar ca să dau câteva nume aș zice CSM București, Poli Timișoara, Steaua București, Dinamo...echipe cu un buget infinit mai mare decât al nostru și cu loturi mai numeroase!

Ce semnifică pentru Potaissa Turda o nouă participare în Cupa Challenge?

Este până la urmă o competiție europeană, o competiție spectaculoasă, iar noi am muncit un sezon întreg să ajungem aici! Sunt și în acest an echipe puternice din Rusia, Norvegia, Islanda, dar avem și noi experiența sezonului trecut în care am ajuns în finala competiției iar cu puțin noroc sper să repetăm performanța de anul trecut și de ce nu să o și depășim!

Cum vedeți meciul cu CSM Focșani din optimile Cupei României?

Este bine pentru noi că o să jucăm acest meci în fata propriilor suporteri și sper să trecem mai departe în această competiție deoarece este unul dintre cele mai scurte drumuri către obținerea unui loc de cupa europeană pentru sezonul următor!

Meciul dintre Potaissa Turda și CSM Focșani din optimile Cupei României se va disputa miercuri, de la ora 18:00, în Sala Gheorghe Barițiu din Turda.