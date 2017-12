România obține a doua victorie la Campionatul Mondial. ”A fost o victorie colectivă”

Tricolorele au reușit să învingă formația care a produs prima surpriză a competiției, 24-23 cu vicecampioana olimpică Franța, favorita grupei.

Slovenia a început foarte bine meciul și a condus cu 5-1 și 6-2, având în prima repriză chiar și avantaj de cinci goluri, 11-6 și 12-7. La 13-10 pentru slovene, România a reușit o serie de trei goluri la rând și a restabilit egalitatea, 13-13, rezultatul la pauză fiind și el tot egal, 14-14.

România a dominat partea secundă, în care Slovenia nu a mai condus deloc pe tabelă. Echipa antrenată de spaniolul Ambros Martin a avut mult timp avantaj de unu-două goluri. Finalul a fost unul dramatic, după ce s-a restabilit egalitatea, 26-26. România a marcat de două ori la rând (28-26), slovenele au redus din diferență (28-27), dar România a mărit ecartul la trei goluri (30-27), tranșând soarta partidei, câștigată cu 31-28.

Cristina Neagu, cu 11 goluri, a fost cea mai bună jucătoare a României.

”A fost o victorie colectivă, toată lumea şi-a jucat rolul, fetele s-au ajutat, a existat foarte multă determinare. Echipa nu s-a dat bătută în niciun moment, am crezut în noi, fetele au fost foarte disciplinate cu tactica propusă din primul moment şi până la final. Să păstreze tactica stabilită. Să jucăm la fel şi să ne aşteptăm momentul potrivit. Cred că toate jucătoarele în toate poziţiile au jucat azi foarte bine. Am făcut un meci colectiv. Această victorie este un plus, unul important. Acum ne gândim deja la următorul meci, începem pregătirea.” a declarat antrenorul României, Ambros Martin.

”Mă bucur foarte mult şi sunt mândră de noi că am reuşit să ne revenim chiar dacă ne conduceau cu 5 goluri. Am crezut în noi până la sfârşit, am luptat pentru asta şi eu zic că merităm din plin această victorie. Am revenit pentru că am fost foarte unite, avem spirit de echipă, ne-am luptat pentru fiecare minge, toate acest lucruri au contat foarte mult”, a declarat Denisa Dedu, convinsă că fiecare victorie obţinută de România ”lucrează” mult şi la capitolul moral.