Rugby: Victorie în ultimul minut pentru Universitatea Cluj

„Îi felicit pe băieți pentru că au jucat până în ultimul minut, chiar dacă au apărut încă de vineri niște probleme și am avut patru jucători de bază indisponibili pentru meci. Din cauza asta am făcut schimbări în echipă și am avut încredere în grupul acesta și, ca dovadă, în ultimul minut de joc am reușit să marcăm un eseu care ne-a și adus victoria. Un meci foarte bun făcut pe apărare și ne-am organizat foarte bine. Îi felicit și asta înseamnă că trebuie să le dea de gândit și jucătorilor, pentru că au potențial și de acum încolo nu cred că ar trebui să mai fie posibil să avem evoluții foarte slabe cum am avut la începutul campionatului. Cumva am ridicat ștacheta și pentru ei și am văzut că se poate. E greu să mai câștigăm și alte meciuri, dar trebuie să mergem la victorie. Este greu să câștigi cu Timișoara, cu Steaua, dar atâta timp cât ai încredere că poți să joci de la egal la egal cu echipele mari, se pot produce și surprize și să câștigi”, a declarat Horea Hîmpea, pentru u-cluj.ro, tehnicianul echipei ”U” Prodvinalco.

În următoarea etapă a Cupei României, ”U” Cluj va juca în deplasare la CS Politehnica Iași. Partida este programată pe data de 2 decembrie, de la ora 12:00, pe stadionul Tepro – Tineretului din Iași.