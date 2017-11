Victorie mare împotriva campioanei din Giorgia. U-BT merge mai departe în Fiba Europe Cup

Pe tot parcursul meciului oaspeții nu au pus prea multe probleme clujenilor, aceștia fiind mereu în avantaj.

U-Banca Transilvania își trece în cont astfel cea de-a patra victorie din această campanie europeană, ultima etapă urmând să decidă dacă se va califica de pe prima poziție în Grupa E sau de pe locul secund.

Tehnicianul formației U-BT, Mihai Silvășan a declarat după meci: ”A fost un meci bun și sunt bucuros pentru victorie, mă bucur că ne-am făcut treaba, că am fost profesioniști. Am știut că suntem echipa mai bună, dar provocarea a fost să fim mental pregătiți cum trebuie pentru acest meci, să avem intensitatea necesară pentru a câștiga. Am reușit acest lucru și vreau să îi felicit pe băieți pentru asta. După meci am aflat că suntem calificați, ne-a ajutat rezultatul din celălalt meci al grupei, acesta a fost unul dintre obiectivele noastre. Vrem să ne calificăm și din următoarea grupă, însă, până atunci, vrem să câștigăm această grupă, încă mai avem nevoie de o victorie în ultimul meci, cu Lukoil!”

”Am așteptat acest joc, pentru că ne dorim să câștigăm grupa. Am muncit din greu în ultimele trei zile pentru a pregăti acest meci și cred că am jucat bine, mai ales din punctul de vedere al fanilor, căci am înscris aproape o sută de puncte!” a mai declarat și jucătorul Andrei Calnicenco.

Lasan Kromah a fost cel mai bun marcator de pe parchet, cu 21 puncte. Din lotul campioanei României s-au mai evidențiat Andrei Calnicenco (20 puncte), Rolland Torok (12 puncte), Zeljko Sakic (11 puncte) și Vaidas Kariniauskas (10 puncte).