Tricolorii, pregătiți de meciul cu Olanda. Contra pregătește mai multe schimbări în formula de start

România-Olanda, se joacă marți, 14 noiembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională.

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei, selecționerul României Cosmin Contra a declarat: "Olanda are o generație tânăra, care vine destul de bine din urma. Sper ca, acest ultim joc din acest an, băieții să fie la fel de concentrați, la fel de responsabili. Jucăm pe un stadion național, sperăm ca spectatori să vină într-un număr cât mai mare, și am informații că se vând bilete și că va fi o atmosferă plăcută la ora meciului, așa că sunt toate Ingredientele ca echipa națională să facă un meci bun, un meci solid. Indiferent de schimbările pe care le voi face în echipă, sunt sigur că băieții care vor intra vor avea aceeași atitudine. Încă mă gândesc ce schimbări vor fi în echipă, deoarece am adus mulți jucători noi, pentru că vreau să-i văd. Trebuie să îmi fac o părere despre ei, pentru că vreau ca la ora începerii Ligii Națiunilor să am clar pe cine voi conta și cu cine voi începe aceste preliminarii și pentru asta sunt utile aceste amicale. In afară de o victorie, mi-ar plăcea să văd ce am văzut în meciul cu Turcia. Să fim capabili să dominăm, uneori, echipa adversă. Să jucăm un fotbal plăcut. Eu când am jucat am făcut multe egaluri cu Olanda, dar întotdeauna aproape să câștigăm meciurile. În general am amintiri bune cu Olanda, nu am pierdut foarte multe meciuri, ca jucător, împotriva Olandei."

Întrebat dacă sunt probleme de lot, Contra a mărturisit: "Săpunaru nu s-a refăcut după accidentarea din meciul cu Turcia, este in continuare sub tratament. Dar încă nu a făcut nici o zi de antrenament cu băieții. De asemenea, e incert Tătărușanu, a simțit ieri o durere la spate."

Contra s-a enervat pentru că jucătorilor români li se iau din merite după victoria cu Turcia și după partidele reușite de când a preluat naționala.

"Mă deranjează că la înfrângere "cei mai slabi, generație ratată" și când băieții merită să fie lăudați pentru că au făcut un meci bun, pentru că echipa României, nu a lăsat echipa Turciei să joace fotbal, băieții au înțeles foarte bine cea ce le-am cerut, pentru toate acestea mie mi se pare anormal să se ia din meritele băieților. Acești băieții au făcut un meci bun. Eu le-am zis din primul moment în care am ajuns la națională că acești băieții sunt o generație bună, este o generație care poate să facă lucruri importante, dar trebuie să creadă și ei acest lucru. Au arătat pe teren că au spiritul de sacrificiu, că își doresc să schimbe aceasta Percepție despre ei și suntem pe drumul cel bun." a mai declarat Contra.