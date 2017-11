CFR Cluj își întărește ofensiva

Mijlocașul a îmbrăcat până de curând tricoul echipei ACS Poli Timișoara și în ultima perioadă a intrat în vizorul formației FCSB.

„Sunt fericit şi mândru că am ajuns la un club precum este CFR Cluj. Vreau să muncesc mult pentru a face performanţă cu această echipă. Am ales CFR pentru proiectul ambiţios care este aici, dar şi pentru faptul că voi avea ocazia să fiu antrenat de Dan Petrescu”, a spus Mailat, care va ajunge zilele următoare sub comanda lui Dan Petrescu, pentru site-ul clujenilor.

Jucătorul, în vârstă de 19 ani, a semnat un contract de 4 ani cu CFR Cluj.