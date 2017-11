U-BT a suferit primul eșec în FIBA Europe Cup

Campioana României U-BT Cluj a obţinut trei victorii consecutive, cu Istanbul BBSK 90-69 (50-38), cu Dinamo Tbilisi 87-73 (55-26) şi cu Lukoil Academic 88-73 (35-34), astfel că după patru runde are 7 puncte şi rămâne pe primul loc în grupa B, BBSK fiind pe locul 2, cu acelaşi număr de puncte.

Tehnicianul formației clujene, Mihai Silvășan a mărturisit: ”Un meci greu și o înfrângere grea pentru noi, am venit hotărâți să învingem și să ne asigurăm primul loc în grupă. Nu am reușit, jucătorii lor tineri au reușit un meci excelent. Ne-au dominat la recuperări, cred că aici a fost cheia jocului, alături de mingile pierdute de noi. Am permis prea multe recuperări ofensive și am avut prea multe mingi pierdute și acesta este rezultatul... Mergem mai departe, nu avem timp să plângem, pentru noi este simplu - dacă vrem primul loc în grupă, trebuie să câștigăm următoarele două jocuri!”

Jucătorul Kuti Nandor, principalul marcator al Universității cu 16 puncte, a declarat: ”Planul a fost să câștigăm aici, însă nu am reușit acest lucru. Am avut probleme mari la capitolul recuperărilor ofensive, ne-au dominat, nu avem scuze. Trebuie să analizăm meciul și sperăm să fim mai buni pe viitor. Vom încerca să învingem în următoarele două meciuri pe teren propriu, trebuie să le câștigăm, vrem să ne calificăm de pe primul loc!”

Pentru U BT Cluj s-au mai remarcat Watson cu 16 puncte, Sakici cu 12 puncte, Calnicenco 12p, Barro 10p, Torok 8p, Kromah 8p, iar de la gazde principalul marcator a fost Thompson cu 19 puncte.