U-BT, a treia victorie consecutivă în FIBA Europe Cup

Scorurile pe sferturi au fost: 12-12, 23-22, 25-27, 28-12.

Primele trei sferturi ale meciului au fost foarte echilibrate, dar ''U'' a reușit să se desprindă clar în ultima parte a întâlnirii, adjudecându-și ultimul sfert cu 28-12.

Prin acest al treilea succes, ardelenii au făcut un pas important spre calificarea în a doua fază a grupelor.

Americanul Lasan Kromah, cu 18 puncte, 10 recuperări și 2 pase decisive, a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Mihai Silvășan.

La ''U'' s-au mai remarcat Justin Gray, Zeljko Sakic 16 p, 4 rec, 6 pd, Giordan Watson 12 p, 3 rec, 4 pd, Andrei Mureșan, Ousmane Barro 10 p, 5 rec, 1 pd, Vaidas Kariniauskas 14 p, 3 rec, 3 pd, Andrei Calnicenco 2 p, 1 rec, Rolland Torok 8 p, 6 rec, 1 pd, Alexandru Olah 2 p, 1 rec, 1 pd, Camil Berculescu Rovinaru, Nandor Kuti 6 p, 2 pd.

La echipa sofiotă, de asemenea, au făcut diferența jucătorii Anthony Raffa 13 p, 1 rec, 1 pd, Bojidar Avramov 11 p, 3 rec, 9 pd, Asen Velikov 2 p, 1 pd, Hristo Nikolov 9 p, 3 re,c 1 pd, Dalton Pepper 11 p, 1 rec, 2 pd, Pavlin Ivanov 7 p, 2 rec, 1 pd, Justin Knox 5 p, 5 rec, Keith Clanton 9 p, 9 rec, 2 pd, Dimităr Dimitrov 6 p, 2 rec, 3 pd.

U-BT Cluj Napoca este, la momentul actual, pe primul loc în clasament, cu 6 puncte, urmată de formația turcă Istanbul BBSK, 5 puncte, Lukoil Academic, 4 puncte, Dinamo Tbilisi, 3 puncte.

Următoarea partidă în FIBA Europe Cup pentru Universitatea este pe data de 9 noiembrie, iar adversara va fi Istanbul BBSK.

Tehnicianul clujenilor, Mihai Silvășan a declarat după partidă: ”Am făcut un meci cu adevărat bun. Am venit după o înfrângere neașteptată în campionat, după un meci în care nu am jucat deloc bine și am vrut să dovedim în acest meci că nu asta este valoarea noastră, fața noastră. Băieții au arătat caracter, personalitate și am controlat jocul, astfel că nimeni nu poate contesta victoria noastră”.

De asemenea, jucătorul Zeljko Sakic a mărturisit: ”Sunt bucuros că am câștigat și le doresc celor de la Lukoil să reușească să se califice la rândul lor în faza secundă a grupelor. Traversăm o perioadă bună, chiar dacă astăzi prima parte a jocului nu a fost cea mai bună, în cea de-a doua am accelerat jocul, aceasta a fost planul și am câștigat”.