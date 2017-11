Universitatea atacă cu Ana Maria Berbece, una din marile promisiuni ale handbalului românesc

Berbece, la vârsta de doar 18 ani, este una dintre piesele de bază de la naționala de tineret.

Fiica lui Dumitru Berbece, unul dintre cei mai mari jucători ai României pe postul de extremă dreaptă, a debutat în Liga Națională la doar 16 ani, în meciul dintre SCM Craiova și Corona Brașov, în care tânăra handbalistă a înscris de trei ori.

Cum ai intrat în contact cu handbalul?

”Începutul a fost frumos, am început să practic handbalul la vârsta de 9 ani, la Academia de handbal condusă de tatăl meu și Mariana Tîrcă. Totul a fost imprevizibil, am participat la primul antrenament, mi-a plăcut, iar apoi totul a devenit o pasiune.”

Ce înseamnă pentru tine acest contract cu ”U” Cluj?

”Înseamnă foarte mult, pentru ca “U” este o echipă cu tradiție în handbalul românesc, mereu a fost vorba despre familia “U”. Lucrul acesta îmi oferă un plus de motivație, pentru că avem alături de noi suporteri minunați, care ne susțin întotdeauna. Mă simt foarte bine aici, m-am integrat foarte repede în acest colectiv, simt ca sunt apreciată, și sper să trăiesc cât mai multe momente frumoase aici.”

Este mediul în care consideri că ai putea să crești?

”Da, de aceea mă aflu aici. Am considerat că este cea mai bună alegere pe care o puteam lua la momentul respectiv. Deja simt o diferența în jocul meu, și sper să am parte de același parcurs ascendent. Am parte de liniște sufletească, susținere și încredere. Pentru mine aceste lucruri contează foarte mult.”

Când ai venit la ”U” Cluj ai spus că principalul factor pentru care ai venit a fost antrenorul, Adrian Popovici. Cum ai primit vestea plecării?

”Un sportiv de performanța trebuie să își facă “meseria”, indiferent de schimbările din jurul său. Eu mă axez pe ceea ce am de făcut întotdeauna, gândind pozitiv, pentru ca la final să am parte de satisfacții. Încă din copilărie mi-am propus să trăiesc o viața fără regrete, nu există regrete, toate deciziile pe care le-am luat au fost luate cu toată convingerea.”

Ai petrecut mulți ani la Corona Brașov. Cum a fost despărțirea de această echipă?

”Îmi doream să plec cu mult timp în urmă, însă în vară a fost momentul să mă despart de acest club, și să iau cea mai bună decizie pe plan profesional, până în prezent.”

Ești foarte tânără, ai simțit vreodată că handbalul ți-a furat puțin din tinerețe?

”Am făcut totul din plăcere, întotdeauna. Am hotărât să cred că trebuie să apreciez fiecare moment din viața mea, și să-l trăiesc fericită. Totul se întâmpla cu un scop. Acest sport înseamnă foarte mult pentru mine. Am ales să urmez o carieră în handbal, este stilul meu de viața. Îmi doresc să fiu sănătoasă și să ajung unde mi-am propus.”

Un meci care ți-a rămas în minte și în suflet?

”Debutul în Liga Naționala, la Craiova, a fost un moment pe care îl țin minte, deoarece am debutat “cu dreptul “. Sunt multe momente frumoase care mi-au rămas in minte, și sunt sigură că se vor repeta, însă acesta a fost unic.”

Ce ți-ai propus pentru viitorul tău în domeniul sportiv?

”Vreau să fiu sănătoasă, în primul rând, este cel mai important. Mi-am propus să ajung la echipa națională cât de curând, iar în viitor, de ce nu, să joc la un nivel înalt în străinătate.”

Deși tatăl său este un exemplu pentru ea în acest domeniu, Berbece a mărturisit pentru Monitorul de Cluj: ” Am ales să nu mai vorbesc despre handbal cu el. Mă încurajează, mă susține, discuții formale, nimic deosebit. Am ales sa nu implic familia în aceste lucruri.”