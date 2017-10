CFR Cluj își pierde poziția de lider în clasamentul din Liga I

Formația clujeană a adunat doar două puncte în trei etape și nu a reușit să înscrie niciun gol.

”Eu și jucătorii suntem supărați. Nu am reușit nicio victorie în retur și nici un am marcat vreun gol. Cred că s-a jucat doar la o poartă, iar Mediașul a venit să se apere. Aceasta a fost tactica lor.” a declarat la conferința de presă, după meci, antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu.

Suporterii formației, după acest start de retur slab, au cerut demisia tehnicianului. Petrescu a mărturisit: ”Chiar nu înțeleg motivul pentru care ar trebui să demisionez. Să îmi spună motivul ei. Nu înțeleg de ce suporterii sunt așa. Cred că cineva are un interes. Toată lumea știe că am refuzat națională pentru că am ales să rămân la CFR Cluj și cu toate astea suporterii sunt cum sunt. Nu voi demisiona niciodată de la CFR Cluj cât voi fi aici. Putem să fim și pe ultimul loc si tot nu voi demisiona. Dacă mă vor da afară, atunci voi pleca.”

Pe primul loc în clasamentul Ligii I este FCSB, cu 35 de puncte.

În următoarea etapă CFR Cluj va juca tot pe teren propriu, împotriva formației CSM Poli Iași, duminică, 5 noiembrie, de la ora 18:00.