”U” Cluj, victorie cu Unirea Alba Iulia. Formația urcă pe locul 2

Singurul gol al partidei a fost marcat de jucătorul Octavian Ursu, în minutul 10, mijlocașul a deschis scorul printr-un șut de la aproximativ 25 de metri.

După această victorie, Universitatea Cluj a urcat pe locul 2 în clasament, cu 20 de puncte, dar și cu un joc în minus de disputat. Liderul în clasamentul seriei a V-a este Metalurgistul Cugir, cu 22 de puncte.

“Venim după o perioadă solicitantă, cu trei jocuri în șapte zile. Am avut un meci greu, marți (cu Știința Miroslava, în Cupa României, n.n), pe un teren moale, iar astăzi nu am avut multă prospețime. Am suferit în unele momente, dar am întâlnit un adversar care s-a apărat foarte bine. Până la urmă, victoria e meritată, muncită, am controlat jocul și puteam să mai marcăm. Când am venit aici echipa era pe locul 10, acum a ajuns pe poziția secundă, iar etapa viitoare, în eventualitatea unei victorii, am putea deveni lideri. Asta mi-am propus, să recuperez cât mai repede deficitul de puncte. Ne gândim, de acum, doar la meciul cu Gaz Metan Mediaș 2, pe care trebuie să-l câștigăm. Am încredere în jucătorii pe care îi avem acum la echipă”, a declarat antrenorul “Șepcilor roșii”, Adrian Falub, la finalul partidei.

Întrebat despre accidentarea suferită de Giurgiu în timpul partidei, Falub a mărturisit: ”Sper să nu fie ceva grav, este un jucător important pentru noi, ar fi păcat să-l pierdem. Giurgiu este într-o formă foarte bună, joacă bine, și la cea ce am construit noi ca și echipă eu cred că Giurgiu este fundamental, nu trebuie să lipsească.

”U” Cluj trece printr-o perioadă bun, s-a calificat, recent, în optimile Cupei României, și au obținut două rezultate bun în campionat, cu CS Iernuț și Unirea Alba Iulia.

Următoarea partidă pentru formația clujeană este programată pe data de 5 noiembrie, duminică, împotriva echipei Gaz Metan Mediaș II.