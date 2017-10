Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi după eliminarea din Cupa României: “Tot noi suntem hoţi”

"Am dominat de la un capăt la altul, s-a jucat la o poartă, trebuia să facem 2-0, am avut multe ocazii, gol valabil, penalti clar, Omrani singur cu portarul, nu a fost ofsaid, Culio singur cu portarul, roşu. Cea mai dezavantajată echipă din România e CFR Cluj. Dar noi suntem hoţi. Şi Botoşani, cine sunt ei, dacă noi suntem hoţi? Clubul nostru nu trebuie să doarmă, pentru că toată lumea e împotriva noastră. Cu Viitorul am tăcut pentru că am zis hai, am jucat cu Hagi. Penalti clar am avut, la 0-0. Nu se mai poate continua. Dacă vom continua aşa, nu avem nico şansă să câştigăm vreun meci. Trebuie să ni se dea ce a fost, patru faze clare. Dacă era tehnologia video, astăzi băteam cu 3-0. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Şi-au dat viaţa pe un teren foarte greu, unde se câştigă greu. Am avut foarte mulţi jucători noi. Mergem înainte. Sunt foarte supărat că am pierdut acest meci, ţineam foarte mult să mergem mai departe. La penaltiuri, de când sunt antrenor, nu am câştigat niciun meci. Nu am ce să fac la penaltiuri, nu bat eu penalti. Am ratat penalti când am bătut, la Mondial. Nu am ce să să le reproşez celor care au ratat, dar cu un asemenea arbitraj este imposibil să câştigi", a declarat Petrescu, după meci, la Telekom Sport.

Liderul Ligii I, CFR Cluj, a fost eliminat din Cupa României, de FC Botoşani, după executarea loviturilor de departajare. În jocul din 16-imile competiţiei, disputat la Botoşani, cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1, după 120 de minute. FC Botoşani s-a calificat în optimi după ce s-a impus la loviturile de departajare, cu scorul de 3-2.