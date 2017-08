Claudiu Niculescu: ”Mi-a rămas o parte din suflet la Cluj”

Niculescu a fost atât jucătorul Universității, cât și antrenorul echipei. Întrebat despre duelul de sâmbătă între ”U” Cluj și CFR Cluj II, Niculescu a mărturisit vizibil emoționat: ”Chiar dacă am multă treabă, mă uit în permanență la ce se întâmplă la Universitatea. Mi-a rămas o parte din suflet aici la Cluj, iar înfrângerea CFR-ului e și mai dureroasă pentru mine. Am spus-o de nenumărate rânduri, am coșmaruri cu această echipă. Din păcate nu am reușit să scap de el, dar va veni și ziua când mă voi răzbuna, când voi învinge și eu.”

Tehnicianul a mai adăugat: ” Sper să înceapă cu dreptul și să câștige prima etapă a campionatului pentru că un rezultat pozitiv, mai ales împotriva adversarului de moarte, e mult spus de moarte, ar fi important pentru moralul jucătorilor, dar și pentru echipă și obiectivul din acest sezon pe și l-au propus: promovarea.”

Niculescu a reușit să bifeze 18 goluri și patru assist-uri pentru Universitatea Cluj.