CFR Cluj obține cea de-a 6-a victorie consecutivă

Primul gol al partidei a venit încă din minutul 5 prin Omrani. Iar în minutul 37 fotbalistul Urko Vera a majorat diferența.

"E mult peste ce credeam la începutul campionatului, având în vedere că avem o echipă nouă, cu mulți jucători noi.

Trebuie să recunoaștem că am avut și noroc. Portarul ne-a salvat într-un moment greu, apoi am început să dominăm meciul. Am redus motoarele în repriza secundă, cred că mai puteam marca, dar e bine și așa.

Una peste alta, e o victorie extraordinară. Voluntari a pierdut greu cu Steaua, a făcut egal cu Viitorul, mi-era foarte teamă de acest meci. E o echipă puternică, a câștigat două trofee, are jucători buni și foarte experimentați. Începem bine meciurile, vrem să atacăm, ne concentrăm foarte bine. Cel mai important e spiritul echipei. Nu cred că există jucător care să nu vrea să joace sau să se antreneze bine și asta nu poate decât să mă bucure. Jucătorii nu trebuie să o lase mai moale, pentru că altfel nu ar mai avea șanse să joace" a declarat tehnicianul Dan Petrescu la conferința de după meci.