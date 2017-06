Clujul pierde un mare antrenor: Dragan Petricevic

”Motivul conferinței este unul foarte trist. Este vorba despre plecare lui Dragan din acest proiect, să nu o luați ca o demitere sau ca o demisie. De comun acord am hotărât că cel mai bine în acest moment este ca Dragan să urmeze un alt parcurs pentru că este un antrenor extraordinar, este în plin vârf de carieră. Iar eu ca și președinte acestei secții nu pot să-i ofer lui Dragan Petrevici un proiect așa cum și-ar dori, și eu, și el pe măsura realizărilor trecute. În acest moment noi nu putem să sperăm la mai mult, la un titlu de exemplu, pentru că se întâmpla niște lucruri în acest oraș. Am stat foarte mult în cumpănă dacă să plec și eu din acest proiect și eram cât pe ce să o fac pentru că eu am promis că vin și plec cu Dragan. Dar, Dragan mi-a explicat ceva important despre acest sport, că cel mai important în baschet este să fii constant, nu să ai o apariție meteorică. Nu o să plec, avem deja și soluții pentru succesoratul lui Dragan. Eu cred că în acest moment proiectul nu mai poate fi susținut la aceleași cote pentru că jumătate din sponsori au plecat. Totuși am rămas undeva la 25-30% de sponsori care iubesc acest club. Noi ne propunem să facem un lot interesant suntem obișnuiți să lucrăm în condiții de genul. Eu, însă cred că la momentul actual sportul de performanță din Cluj nu este susținut așa cum trebuie. Pentru noi acum este important să mergem mai departe, să avem ce a lipsit mereu Clujului, o constanță. Pe care eu îmi propun să o realizez.” a mărturisit Liviu Alexa.

Antrenorul bosniac, Dragan Petricevic, a preluat cuvântul și a declarat: ”Când am plecat acum doi ani de la Timișoara am crezut că nu se poate să existe o despărțire mai tristă. Iată că se poate. Este același sentiment în care nu știu cât de mult pierde Clujul dar știu că eu voi pierde mult. Am găsit aici un public minunat, nu mai sala aia plină de la meciuri mă face și acum să am pielea de găină. Consider că este o pierdere pentru mine, nu neapărat ca și profesionist, ca și antrenor, ci ca și om. Eu am venit la club știind situația financiară, nu am aflat-o pe parcurs. Am observat că se diminuează bugetul și implicit valoarea echipei. De cum acord ne-am dat seama că nu mai merge. La bugetul la care are acum echipa dacă eu rămâneam nu era favorabil echipei. Plecarea mea este mai utilă acestui proiect, care eu consider că trebuie să continue. Din păcat nu s-a putut mai mult. Să fie clar, nu plec pentru că am o ofertă. Momentan, nu am.”

Echipa de baschet feminin Universitatea Cluj a câștigat, sezonul acesta, medalia de argint în Liga Națională.

Anul acesta, după 14 ani, clujeni au asistat la o finală de baschet feminin în Sala Sporturilor ”Horia Demian”, unde Universitatea a fost învinsă de Sepsi Sf. Gheorghe cu un scor de 72-68 (40-35).